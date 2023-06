El día que Lola Flores impidió que Carmen Sevilla se casara con Cantinflas

Tenía un carisma especial e irradiaba luz y simpatía. Su belleza y estilo la llevaron a convertirse en una de las primeras influencer de nuestro país, cuando aún ni siquiera se sabía que era eso. Conocida con el sobrenombre de ‘La novia de España’, Carmen Sevilla, quien ha fallecido a 92 años, fue un auténtico 'sex symbol' en los años 50, 60 y 70, que logró encandilar a estrellas de la talla de Fran Sinasta, Charlton Heston o Cary Grant, pero si hubo alguien que quedó completamente prendado de la actriz y cantante sevillana, ese fue el actor mexicano Mario Moreno, más conocido como 'Cantinflas'.

- Carmen Sevilla, la novia de España que rechazó Hollywood por amor

- Augusto Algueró, el hijo de Carmen Sevilla, el mayor triunfo de su vida

Corría el año 1953 cuando Carmen Sevilla, que por aquel entonces tenía tan solo 23 años, llegó a México para participar en la película Gitana tenías que ser y, casualidades de la vida, se alojó en el mismo hotel que su gran amiga Lola Flores,quien también se encontraba trabajando en tierras aztecas. Cantinflas, que era conocedor de la estancia de las dos estrellas españolas en su país, aprovechó que estaba representando una obra en un teatro para invitarlas a verles y fue precisamente en ese momento cuando Mario Moreno cayó rendido a los pies de Carmen Sevilla.

Tras finalizar la obra, el actor llevó a sus invitadas a una conocida sala de fiestas y fue allí cuando el conocido mimo mexicano le puso a Carmen un anillo con un brillante enorme en la mano. En ese momento, 'la novia de España' no supo ni que decir y ya de vuelta al hotel se lo contó todo a su gran amiga Lola Flores, quien advirtió a Sevilla que no era buena idea aceptar el regalo por todo lo que conllevaría detrás, ya que además el actor mexicano estaba casado por aquella época.

"¡Chiquilla, tú no puedes aceptar esto! Tú eres mocita y no puedes consentir que te regalen eso, porque sabes que después...ya sabes lo que viene. Así que se lo tienes que devolver. Aunque te digo una cosa, Carmela, si me lo llegan a dar a mí, que yo no tengo nada que perder...yo no lo devuelvo. Yo sí, pero tú no, porque tú eres mocita. Y ¿sabes lo que viene después de eso...? ¡Un acostamiento!” le dijo la Faraona a su amiga.

- Cuando Carmen Sevilla fue la reina de la televisión de los 90 con sus 'ovejitas'

- La etapa en la que Carmen Sevilla aparcó su carrera por una vida de campo con su marido Vicente Patuel

Carmen devolvió el anillo a Cantinflas, sin embargo entre ellos se forjó una bonita amistad que duró hasta la muerte del actor, el 20 de abril de 1993. Años después, Carmen no dudó en hablar de este episodio de su vida en las memorias que escribió el periodista Carlos Herrera. "La verdad es que Mario me gustaba mucho, pero yo respetaba", dijo la ya desaparecida actriz . "Como él estaba casado, la relación sólo podía ser para acostarnos, pero mi mente no estaba para acostarme con él. Es uno de los hombres que más me ha gustado, probablemente el amor platónico de mi vida. Nos besábamos en el coche pero no me acosté con él" aclaraba Carmen, quien tras sumuerte ha dejado un vacío ,muy difícil de llenar.