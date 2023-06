La relación familiar de Lolita y Rosario Flores con Carmen Sevilla, a la que quieren como a una madre

Carmen Sevilla, de 92 años, continúa ingresada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid). El entorno más cercano de la artista guarda silencio sobre su estado de salud. "Todo lo que se puede decir es que todos estamos alrededor de Carmen como un día más y rodeada de cariño", ha declarado Moncho Ferrer, íntimo amigo de la actriz y presentadora. Tampoco ha querido pronunciarse al respecto Lolita Flores, pero su rostro reflejaba una gran preocupación, pues Carmen es como una madre para ella.

La artista fue una de las mejores amigas de Lola Flores. Se conocieron siendo adolescentes y trabajaron juntas en numerosas películas, como El balcón y la luna. Entre ellas nunca hubo celos profesionales, tan solo palabras de admiración. "Es Carmen de España. Carmen no hay más que una", decía la Faraona de su gran amiga. "Es una gran mujer, luchadora, tremendamente luchadora, apasionada por su gente, por sus hijos, por su familia... Es una leona", confesaba Carmen al hablar de Lola.

Su amistad era tan sólida que Carmen tuvo un papel fundamental en la carrera artística de Lolita, ya que amadrió su primera gira por Latinoaméricana. Hace unos días, Lolita recordó esta experiencia en el programa Tu cara me suena. "Fui con ella la primera vez a México y a Buenos Aires. Antes de ir con mi madre, fui con ella. Ella fue la primera", contó con cierta nostalgia. Carmen, por su parte, hablaba así de aquella época de su vida. "A Lolita yo la he tenido en lo más profundo y dentro de mi corazón porque he convivido mucho con ella. La primera vez que yo llevé a Lolita a Hispanoamérica solo pedí a su madre. Cuando Lolita cantó el Amor, amor, era la primera vez que salía de niña y me la llevé”, dijo en un especial sobre la Faraona emitido en 2005 en Televisión Española.

Carmen estuvo en las dos bodas de Lolita, la primera con Guillermo Furiase y la segunda con Pablo Durán. Además, fue la madrina de bautismo de Rosario Flores. "Soy feliz de ser la madrina de esa criatura porque ha salido una gran estrella del arte, que se parece mucho a su madre en la cosa de sus manos", declaró en ese mismo especial de TVE.

El bautizo de Rosario trajo más problemas que alegrías a la artista. A Carmen, por ser la madrina, le correspondía pagar la mitad del banquete, sin embargo, como la cuenta era extremedamente alta su primer marido, Augusto Algueró, se negó a cumplir con lo prometido. A Lola nunca se le olvidó lo que hizo Augusto, pero aquel desencuentro no afectó a su amistad con Carmen, al revés, salió todavía más fortalecida.

Cuando Lola murió el 16 de mayo de 1995, Carmen estuvo al lado de su familia y fue testigo de uno de los momentos más dolorosos, la gran tristeza de Antonio Flores. "Vino a su casa, que estaba yo. Entró por la puerta y preguntó: '¿Dónde está mi madre?'. Entró en la habitación de su madre, salimos todos, se encerró allí, no sé cuantas horas estuvo allí llorando ahí solo", contó en TVE con mucho pesar.

La Faraona fue enterrada con una mantilla blanca propiedad de su amiga Carmen. Este detalle reflejaba el profundo amor que sentía la una por la otra y que ambas supieron trasladar a sus respectivos hijos. Lolita y Rosario adoran a Carmen y están muy pendientes de su evolución. En una entrevista concedida al Deluxe en 2019, Lolita dijo: "Hablo con el hijo de Carmen de vez en cuando y me cuenta cómo está. Aunque me dejaran verla no iría. Tengo un recuerdo maravilloso de Carmen, de su despiste, de su belleza... Era íntima amiga de mi madre. Augusto está cuidando mucho de ella".