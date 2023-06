Agustín Bravo, muy preocupado por las últimas informaciones sobre su amiga y compañera Carmen Sevilla

Carmen Sevilla continúa ingresada en estado grave en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid). Es mucha la preocupación que existe en su entorno y muchos los amigos y familiares que quieren interesarse por el estado de salud de la actriz, cantante y presentadora de 92 años, aquejada de alzheimer desde 2009. Agustín Bravo, uno de los grandes amigos de la artista y con quien presentó el programa del Telecupón a principios de los noventa, habló en directo para el nuevo programa Así es la vida de las tardes de Telecinco. El presentador, de 62 años, se mostró desolado por las últimas informaciones respecto a Carmen Sevilla. "No tenemos una buena noticia'", reveló tras haberse puesto en contacto con Moncho Ferrer, una de las personas de máxima confianza de la presentadora y el único que mantiene contacto con el hijo de la actriz, Augusto Algueró.

Agustín Bravo contó que había intentado ponerse en contacto con el hijo de Carmen Sevilla, pero que no recibió respuesta. ''Estará junto a ella y no querrá dar ningún tipo declaración'', confesaba. El presentador quiso recordar los buenos momentos que vivieron juntos durante el tiempo que formaron pareja televisiva en el popular Telecupón. "No era tan despistada, pero lo ponía fácil. Tenía mucho sentido del humor, no tenía complejo...", explicaba, destacando la cercanía que mostraba con todo el mundo. '"En agosto te compraba guantes de lana y decía que para el invierno, que le habían salido muy baratitos. Todos tenían algo de ella". Era habitual que tuviera detalles con todo el equipo del programa.

Como anécdota también destacó que si ella le veía comiendo un bocadillo, le pedía un mordisco o dio detalles de la divertida reacción que tuvo en una ocasión cuando el público le regaló naranjas y ella le dijo: "¿Me darías unas poquitas?". Siempre será recordada como genio y figura de la televisión, un mito. "Gracias a Valerio Lazarov ella era de las más envidiadas de todas las compañeras folclóricas y gracias al Telecupón la recuperaron y subió todavía más arriba", destacó.

Por su parte, Bravo, que comenzó en televisión en el 89 como chico Hermida, conquistó a la audiencia como presentador del concurso de Telecinco El telecupón, junto a Carmen Sevilla, programa que compaginaba con Se acabó la siesta y Date un respiro. Presentó las galas La noche de los magníficos, el programa El rastrillo junto a Paula Vázquez y un Telemaratón. A finales de los noventa comienza a trabajar en Canal Sur, convirtiéndose en uno de sus presentadores estrella. En el año 2001 recibió la Antena de Oro al mejor presentador por su labor en Bravo por la tarde, Paga extra o El Padrino, y regresa a Antena 3 para presentar el magacín A la carta. Regresó a Mediaset como concursante de Ven a cenar conmigo: Gourment edition y Supervivientes. En los últimos años se ha dedicado a la radio, ha sustituido a Carlos Herrera en la COPE en épocas estivales y con su propio espacio radiofónico en Onda Cero. Bravo lleva casi dos décadas unido a Susana Abad, con la que contrajo matrimonio en el 2004, y tienen una hija, Alejandra, de 15 años.