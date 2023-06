Moncho Ferrer, íntimo amigo de Carmen Sevilla, habla del ingreso de la artista

En medio de la preocupación por el estado de salud de Carmen Sevilla, Moncho Ferrer ha hablado sobre el ingreso de su íntima amiga en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid). "Todo lo que puedo decir es que todos estamos a su alrededor", ha explicado en una breve intervención telefónica en Y ahora Sonsoles. Él es una de las pocas personas que cuenta con el permiso de Augusto Algueró (el único hijo de la presentadora andaluza) para visitarla en la residencia de Aravaca a la que fue trasladada hace una década debido a su alzheimer.

En octubre, coincidiendo con el 92 cumpleaños de la artista, Moncho explicaba que iba a verla casi todas las semanas y la definía como una mujer "maravillosa, generosa, cariñosa y noble". Además, comentaba que Carmen hacía ejercicios de gimnasia y paseaba por el centro en el que estaba. Su amistad se remonta a décadas atrás ya que se conocieron en los dos años antes del musical En directo, y se volvieron inseparables. "Desde entonces hasta hoy, no nos hemos despegado", decía sobre la artista.

Las palabras de su compañero en el Telecupón

Durante estas difíciles horas, también Agustín Bravo ha recordado la experiencia que vivió al lado de Carmen Sevilla, con la que formó pareja televisiva en el popular Telecupón. El presentador ha visitado el plató de Así es la vida, programa que coge el testigo de Sálvame, para contar cómo era compartir el día a día con ella y tenerla de compañera. "No era tan despistada, pero lo ponía fácil. Tenía mucho sentido del humor, no tenía complejo...", ha explicado, destacando de la artista lo cercana que era con todo el mundo.

El que fue concursante de Supervivientes 2021 también ha recordado algunas anécdotas desconocidas para el gran público protagonizadas por Carmen, una de las mujeres más bellas y talentosas de nuestro país. "En agosto te compraba guantes de lana y decía que para el invierno, que le habían salido muy baratitos. Todos tenían algo de ella", ha relatado. También ha explicado con una sonrisa que "si me veía comiendo un bocadillo de jamón, me pedía un mordisco" y ha contado que "una vez el público me trajo naranjas y me dijo ¿me darías unas poquitas?".

Agustín, que tiene su propio espacio radiofónico en Onda Cero, ha resaltado que Carmen Sevilla "es un mito de la tele". "Gracias a Valerio Lazarov ella era de las más envidiadas de todas las compañeras folclóricas y gracias al Telecupón la

recuperaron y subió todavía más arriba", ha añadido sobre la carrera de la artista. Además, le ha contado a Sandra Barneda y a los colaboradores que se ha puesto en contacto con Augusto para interesarse por el ingreso de su excompañera, pero por el momento no ha tenido un mensaje de respuesta. "No lo ha leído, estará junto a ella", ha apuntado.