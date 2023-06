María Rosa, Máximo Valverde y Josemi, íntimos de Carmen Sevilla, lamentan que 'no haya sido despedida como se merece'

Carmen Sevilla, la inolvidable actriz, cantante y presentadora, ha sido despedida en la más absoluta intimidad tras fallecer en Madrid el pasado 27 de junio a los 92 años. Muchos de sus amigos lamentan no haber podido honrar su memoria y darle el último adiós a una artista tan querida y admiradas por todos. Su único hijo, Augusto Algueró, decidió que no tuviera un velatorio público y ayer fue incinerada en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Carmen Sevilla se marchó sin haber recibido ese aplauso del público que tanto la quiso y a quien ella tanto quería.

-De Juan y Medio a la niña del 'Telecupón', las anécdotas más divertidas de Carmen Sevilla

Y estas fueron la únicas palabras de su hijo en torno a su despedida. "Ahora ha llegado el final y nos toca despedirnos de ella. Lo haremos de una manera estrictamente íntima y familiar. Sé que vais a respetar nuestra voluntad, tal y como habéis hecho hasta el momento. Agradecemos muchísimo vuestra comprensión y todo vuestro cariño", era el mensaje de Augusto Algueró que a muchos de sus íntimios les ha costado entender. Raphael deseaba presentar sus respetos a la artista, pero no puedo ser.

Tan solo dos personas se acercaron al tanatorio de Pozuelo de Alarcón, el chofer de la atriz Florentino Fernández y su abogado Marcos García Montes, que se trasladaron hasta allí sin saber verdaderamente si los restos mortales de la artista estarían allí. Ambos han mostrado su descontento con esta situación, como relataron en el programa de Y ahora Sonsoles. "Le hubiera gustado que el pueblo, que la quería a muerte, se hubiera despedido de ella porque es una figura no solo española, sino mundial a la que todos tenemos que reconocer", ha dicho el abogado. Su chófer, que trabajó para ella durante 30 años, cree que es una pena porque la cantante se merecía una despedida mejor. "Me ha parecido tristísimo. Carmen adoraba las flores, le encantaban y no hay ningún ramo", dijo.

Luis Méndez, el último representante de Carmen Sevilla, asegura que han respetado la discreción de su hijo, pero que no entiende el por qué de esta decisión. "No encuentro una explicación, porque siempre he pensado que el día que ocurriera esto evidentemente iba a recibir el homenaje que se merecía", señala. "Todos los que hemos estado con ella, día tras día durante doce años, hemos sido muy respetuosos con el régimen de visitas porque lo entendíamos, pero eso no significa que no la veas y te estés acordando continuamente de ella. Todos los días era una anécdota vivir con Carmen", dice mientras lamenta no haber podido despedirs de ella, al mismo tiempo que asegura que se ha enterado de su muerte por los medios.

-El día que Lola Flores impidió que Carmen Sevilla se casara con Cantinflas

María Rosa, bailarina y gran amiga de Carmen Sevilla hasta sus últimos días, ha recordado muchas de las anécdotas que vivieron juntas y ha querido trasladar a la audiencia que este no habría sido su último deseo: "A Carmen no le gustaría [esta despedida], a ella le gustana la gente, su público y que todo el mundo estuviera feliz con ella".

Josemi Rodríguez también quería presentarle sus respetos a la artista y se ha mostrado dolido, como muchos de sus amigos."Que no haya tenido un homenaje de la ciudad de Madrid, que representa a toda España, me parece absolutamente intolerable, horrible", señala.

Máximo Valverde adoraba a Carmen y no se explica lo sucedido. "Yo respeto a su hijo que tome la decisiónque quiera porque es su madre logicamente, pero no la comparto. Yo creo que era un personaje tan importante, era Carmen de España. La mayoría de los españoles estábamos enamorados de esta señora. Yo me enamore de ella cuando tenía 14 años. Estaba haciendo una película en Sevilla, Pan, amor y Andalucía con Vittorio de Sica. Mi padre había dejado los caballos para la película y mla conocí. Fue un amor platónico de niño, quien me iba a decr que luego iba a decir que con el tiempo iba a hacer una película con ella, No es bueno que el hombre este solo".

"Así no se despide a los artistas, me entristece mucho", ha concluido el colaborador Miguel Lago.

-Carmen Sevilla, la novia de España que rechazó Hollywood por amor