Así fueron las multitudinarias despedidas de otras grandes artistas: de Rocío Dúrcal a Lola Flores

Loading the player...

Este martes, Carmen Sevilla fallecía a los 92 años de edad. Su hijo, Augusto Algueró, la ha despedido en la más estricta intimidad. Una decisión que ha generado mucha polémica entre los amigos de la artista que deseaban una despedida a la altura de un mito de nuestro país. Así explicaba Augusto esta decisión: "En cuanto falleció mi madre, me puse en contacto con todos los miembros de la familia, los que creo y consideraba que tenían que venir. Hemos decidido que preferíamos mantener una velada tranquilos y alejados de los medios. Entiendo que las críticas siempre estarán, lo hagas como lo hagas yo creo que siempre va a haber una crítica".

- El motivo por el que Carmen Sevilla estuvo enemistada con Sara Montiel

El hijo de Carmen Sevilla pedía, a continuación, que respetaran su dedición: "Si hubiera montado un circo, una feria, una verbena, también habría quien diría: No sé cómo has dejado entrar a todo el mundo, ahí se ha montado un circo, eso ha sido un desastre, una desorganización. No sé lo que hubiera ocurrido, pero yo sé lo que va a pasar hoy y espero que sea un momento muy tranquilo para despedir a mi madre con todo el respeto, todo el cariño, todo el amor y todo el sentimiento que nos gusta ofrecer", fin ¿Cómo fueron las despedidas de otras grandes estrellas españolas del cine y la canción como Rocío Dúrcal, Sara Motiel, Lola Flores o Rocío Jurado? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

- El día que Lola Flores impidió que Carmen Sevilla se casara con Cantinflas

- María Rosa, Máximo Valverde y Josemi, íntimos de Carmen Sevilla, lamentan que 'no haya sido despedida como se merece'