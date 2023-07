La declaración definitiva de Iñigo Onieva a Tamara Falcó antes de casarse: 'Gracias por sacar la mejor versión de mí'

Tic-tac, tic-tac... Solo faltan siete días para que se celebre la considerada como boda del año, la que unirá a Tamara Falcó e Iñigo Onieva en el imponente Palacio de El Rincón (Madrid). Antes de eso, el empresario de 34 años ha querido dedicar un bonito mensaje a su prometida, declaración de amor definitiva con la vista puesta en su enlace. "One week to go T&I", comienza diciendo en inglés el ingeniero industrial mientras incluye las iniciales de sus respectivos nombres en el texto, donde alude al tiempo que queda para que llegue el momento.

"Eres magia, mi amor. Gracias por sacar la mejor versión de mí y llenarme de felicidad cada día", escribe este sábado el futuro esposo de la marquesa de Griñón con unas emocionantes palabras donde interpela directamente a su chica y le agradece todo lo que ha hecho por él. "No puedo admirarte más. Eres valiente, luchadora y pura luz", añade a la hora de enumerar las virtudes que ve en su novia.

"En una semana empieza nuestro camino juntos como familia, donde el "tú" y el "yo" desaparece y pasa a ser "nosotros" y nada mas importa", ha señalado Iñigo con gran romanticismo en su carta, donde expresa a las claras sus ganas de formar matrimonio con la hija de Isabel Preysler por encima de cualquier cosa.

"¡Gracias por tu valor, amor, alegría y generosidad! ¡Te quiero!", le dice por último a Tamara, rematando su misiva con el emoticono de un corazón y la expresión "Best Team Ever", en referencia al "mejor equipo de todos" que -asegura- forman ellos como pareja. El diseñador de coches ha acompañado su publicación con varias imágenes recientes que reflejan a la perfección el cariño y complicidad que hay entre ellos, posando mientras se besan con pasión o incluso bailan al son de la música.

24 horas antes, había sido la colaboradora televisiva quien compartía sus sentimientos sobre cómo está viviendo la cuenta atrás para la ceremonia. "Ya no nos queda más que una semana y un día para estar unidos para siempre a ojos de Dios, mi Iñigo", le transmitía a su amado. "No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero lo hemos logrado y somos muy felices", apuntaba sobre los obstáculos que han logrado salvar para darse por fin el 'sí, quiero'.

"Como me decías anoche, vamos a seguir bailando toda la vida y estoy deseando que esa vida empiece ya", sentenciaba la Marquesa en referencia a la promesa que la ha hecho el que se convertirá en su marido a partir del 8 de julio. La localidad madrileña de Aldea del Fresno, a 54 kilómetros de la capital, será el escenario de este casamiento que promete pasar a los anales y contará con la presencia de más de doscientos invitados -entre ellos numerosas 'celebrities'-.

