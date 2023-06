Tamara Falcó, a tres semanas de su boda: 'Hay 19 personas cosiendo día y noche mi vestido de novia'

Tres semanas, ese es el tiempo que falta para que Tamara Falcó pronuncie el 'sí, quiero'. La marquesa de Griñón, de 41 años, está viviendo la cuenta atrás para el gran día con mucha emoción. Según contó anoche en la tertulia de El Hormiguero, ha viajado a Nueva York con su madre, Isabel Preysler, para probarse su vestido de novia y está encantada con el resultado. "He estado en Nueva York con mi madre, una gozada porque es una ciudad que nos encanta, pero además el vestido está quedando superbonito", dijo ante Pablo Motos y el resto de colaboradores, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. Tamara, que estaba muy guapa con un vestido rojo, aseguró que su madre ha dado el visto bueno al traje. "¿Tu madre ha aprobado el vestido?", le preguntó el presentador. "Sí, sí", respondió ella rápidamente. "¿Lo ha aprobado con entusiasmo?", insistió Juan del Val. "Sí, con entusiasmo", matizó la marquesa de Griñón.

- En Budapest y con sus amigos 'los curris': así ha sido la despedida de Íñigo Onieva

Hasta ahora lo único que ha trascendido del vestido de novia de Tamara es el diseñador, Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, y que tiene encaje. También que hay "19 personas cosiendo día y noche" para que el traje llegue a tiempo a su dueña. "Me ha impresionado, estoy muy agradecida a todo el equipo de Carolina Herrera porque están haciendo lo imposible por terminar este vestido en un mes", declaró. "Estoy muy agradecida, no sé si la siguiente prueba es aquí en Madrid, me lo tiene que decir", añadió. Lo que no quiso aclarar es si llevará velo o no.

Tamara compartió con sus compañeros el sentimiento que le produce verse con su vestido de novia. "Ver un vestido hecho ha sido maravilloso. Es una gozada. Espero que cumpla las expectativas porque claro, para gusto los colores. Verte vestida de novia es muy raro. Es raro de repente ser tú esa persona, es rarísimo. Yo veía la imagen y decía: 'Soy la novia'. Se está haciendo todo realidad", explicó emocionada.

La boda se celebrará el próximo 8 de julio en un lugar muy especial para la novia, El Rincón, la fortaleza del siglo XIX que heredó de su padre, Carlos Falcó. De hecho, la invitación del enlace tiene un diseño único, pues refleja el techo de este palacio. Tras el 'sí, quiero', los novios y sus invitados disfrutarán de un banquete en el que se brindará con XF, el rosado que Xandra Falcó comenzó a elaborar con Bodegas Sierra de Cantabria en el primer año de la pandemia. El único invitado que tendrá un menú distinto al del resto será Pablo Motos. "De la comida no te tienes que preocupar que yo ya te he pedido tu pollito", le dijo Tamara.

Superado el imprevisto de su vestido de novia, la marquesa de Griñón se encuentra muy tranquila y deseando que llegué el gran día. "Lo más más más importante para mí es el sacramento. Al final, eso es lo que más importa: me uno en matrimonio con el hombre al que amo y Dios nos va a otorgar su bendición. Lo demás es 'fru fru'", dijo recientemente en una entrevista concedida a ¡HOLA!. También es muy importante para ella pronunciar el 'sí, quiero' con su familia presente y ya sabemos que sus hermanos maternos se encuentran entre los invitados.