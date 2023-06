En Budapest y con sus amigos 'los curris': así ha sido la despedida de Íñigo Onieva

Queda menos de un mes para que Íñigo Onieva selle su historia de amor con Tamara Falcó. Será el próximo 8 de julio en el palacio familiar de El Rincón, ubicado en la localidad madrileña de Aldea del Fresno, a casi 60 kilómetros de la capital, pero mientras llega el esperado momento, el empresario ha disfrutado de despedida de soltero, de la que ha disfrutado acompañado de seis de sus amigos íntimos en una de las ciudades con más encanto de Europa: Budapest.

Íñigo puso rumbo a la capital húngara el pasado 8 de junio, y lo hacía acompañado por su grupo, que se hace llamar los "curris", en referencia a los graciosos personajes de la serie infantil Fraguel Rock que trabajaban sin descanso en la construcción. De esta pandilla forman parte nombres como los abogados Juan Gonzalo Ospina y Álex Ripoll

Durante su estancia se han alojado en el exclusivo Four Seasons, que traslada mediante su decoración a la era dorada de Budapest. Este hotel podría considerarse un museo ya que, además de sus puertas con un pavo real de hierro forjado, el vestíbulo está adornado con más de dos millones de mosaicos. Además, ofrece comodidades como un spa para descansar después de un día de visitas y desde sus habitaciones se pueden ver tanto el Danubio como la zona de Buda.

En la ciudad, Onieva y sus amigos han hecho turismo y han disfrutado de la diversa oferta culinaria en algunos de los mejores restaurantes. En su recorrido no ha faltado una de las visitas obligadas, la del New York Cafe, que se define como "la cafetería más bonita del mundo, tiene más de un siglo de historia, comenzó siendo la sede de una compañía de seguros y ha sido lugar de encuentro de artistas, escritores y poetas. Cabe recordar además que una de las pasiones del prometido de la marquesa de Griñón es precisamente la gastronomía. De hecho, la pareja tiene un grupo que se hace llamar The Gourmen Club con el que cada semana acuden a un restaurante para probar su menú.

Una vez en Madrid, el empresario no ha querido desvelar absolutamente nada sobre esta escapada y tan solo se ha limitado a dar las gracias a la prensa a la vez que ha contestado con un escueto "muy bien" a la pregunta de cómo se lo había pasado en Budapest. Además, ha asegurado es que se encuentra “bien” y “tranquilo” en la recta final pàra su boda, en cuyos preparativos está completamente volcado. "Yo bien, todo bien, gracias" señalaba el empresario.

