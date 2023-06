Tamara Falcó felicita a Íñigo por su 34 cumpleaños con una recopilación de fotos de su historia de amor

Solo queda un mes para la que se considera la boda del año y a medida que se acerca la fecha, crece también la expectación en torno al gran acontecimiento, sin embargo mientras llega ese esperado 8 de julio, la fecha elegida por Tamara Falcó e Iñigo Onieva para darse el ‘sí,quiero’ en una ceremonia celebrada en el palacio de El Rincón, la vida de la pareja continúa su curso y ayer el empresario celebrada el que es su último cumpleaños de soltero.

Con la gran ausencia de Tamara, quien al parecer se encontraría estos días visitando en Málaga la clínica Buchinger para ponerse a punto para su boda, Iñigo celebraba sus 34 primaveras en el restaurante madrileño ‘Desde 1911’ del grupo Pescaderías Coruñesas junto a su madre, Carolina Molas y sus dos hermanos, Alejandra y Jaime, quien llegó al local portando una bolsa con regalos.

Y aunque no pudimos ver a Tamara soplar las velas junto a su prometido, la hija de Isabel Preysler sorprendía a su chico con un romántico video en el que hizo una recopilación de los momentos más especiales de su historia de amor. Junto a este bonito montaje plagado de recuerdos un breve, pero significativo mensaje: "Happy birthday, my love" ("Feliz cumpleaños, mi amor").

Además de compartir con todos sus seguidores su particular álbum de fotos románticas, Tamara subió a sus Stories una imagen de Íñigo soplando las velas de una enorme tarta de chocolate, aunque en esta ocasión no escribió ningún comentario y simplemente etiquetó al empresario con su nombre y agrego unos emojis de corazón blanco. La respuesta de Iñigo a la original felicitación de su chica no tardó en llegar y además de comentar el vídeo con tres emoticonos de corazón, el empresario no dudó en compartirlo en sus redes sociales.

La cuenta atrás para su enlace está activada y el próximo 8 de julio Tamara e Iñigo se convertirán en marido y mujer, sellando así su historia de amor. Una historia digna de película, que comenzó hace tres años y que después de hacer correr ríos de tinta, terminará como en los mejores filmes románticos: con un final feliz en forma de "sí, quiero"

La boda, como hemos señalado anteriormente, tendrá lugar en un espacio muy especial para Tamara, El Rincón, el palacio del siglo XIX situado en la localidad madrileña de Aldea del Fresno que —al igual que su título nobiliario— heredó de su padre, Carlos Falcó.

Ante el altar, Íñigo esperará a su futura mujer junto a su madre y madrina, Carolina Molas. Por su parte, la novia caminará a su encuentro del brazo de su hermano mayor, Manuel Falcó, marqués de Castel-Moncayo con grandeza de España, que ejercerá el papel de padrino.

Será en ese momento cuando se desvele el secreto mejor guardado de toda boda, el look de la novia, un diseño ideado por Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, quien le está confeccionando su traje nupcial a contrarreloj después de que la Marquesa dejara a un lado la decepción por su abrupta ruptura con el equipo de la firma vasca Sophie et Voilà, encargados en un primer momento de dar forma a su vestido.