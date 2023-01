Tamara Falcó perdona infidelidad y se reconcilia con Íñigo Onieva

Parece que el espíritu navideño y la ilusión del Año Nuevo han servido para que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se hayan reencontrado. Fuentes cercanas a la pareja confirmaron a nuestra revista hermana ¡HOLA! España que la pareja se ha reconciliado dejando atrás sus problemas, decididos a hacer funcionar su relación. Tamara, quien es media hermana de Enrique Iglesias, recibió el año al lado de Íñigo en compañía de otros seres queridos, tan solo tres meses después de su sonada ruptura y la cancelación de su compromiso. Mientras Tamara se reconcilia con su novio, su madre, Isabel Preysler enfrenta su ruptura con Mario Vargas Llosa, la cual dio a conocer unos días antes de que terminara el 2022.

©@ionieva



Íñigo Onieva y Tamara Falcó se están dando una nueva oportunidad

De acuerdo con los reportes de ¡HOLA!, la pareja se reencontró a mediados de noviembre y tuvieron una larga conversación. Tras esto, las llamadas y los mensajes continuaron hasta que el 24 de diciembre volvieron a aparecer juntos en la Misa de Gallo, en la parroquia de Puerta de Hierro, cerca de la casa de la madre de Tamara.

Además de encontrarse en Nochebuena, ¡HOLA! indica que también se vieron en Año Nuevo, y que incluso hay fotografías de Íñigo llegando a la casa de Isabel Preysler en Puerta de Hierro, uno de los complejos más exclusivos en Madrid.

Después de todo lo que sufrieron y del intento de Tamara por olvidar a Íñigo con Hugo Arévalo, parece que la también chef está lista para continuar con su noviazgo con Íñigo, el cual se fracturó luego de que en septiembre pasado salieran a la luz unas imágenes que probaran la infidelidad del ingeniero hacia Tamara.

©@ionieva



Íñigo Onieva y Tamara Falcó se comprometieron en septiembre pasado, pero horas después aparecieron las fotos de la infidelidad de él

El pasado 22 de septiembre, la presentadora de televisión anunció su compromiso con su novio Íñigo Onieva, tras dos años juntos. Tamara compartió una foto en sus redes, además de revelar detalles de su próxima boda en El Hormiguero, programa en el que suele aparecer. Pero veinticuatro horas después, su felicidad se hacía pedazos, luego de que surgiera un video de él besando a otra mujer. En un inicio, Íñigo salió a decir que era un video de 2019, pero finalmente aceptó que eran imágenes recientes y admitió haber sido infiel a Tamara semanas antes del compromiso, en el Festival Burning Man, en Estados Unidos.

Tras romper su compromiso, la marquesa de Griñón aseguraba a finales de septiembre que no le daría otra oportunidad a Íñigo. “Con todas las mentiras me es imposible volver con él. No quiero seguir hablando por todo lo bonito que he vivido que no sé qué porcentaje es, pero como no es mi estilo no voy a seguir”, dijo en unas declaraciones recogidas por ¡HOLA!. Ahora, a tres meses de su mediática ruptura, la pareja se ha reconciliado y siguen adelante con su noviazgo, tratando de reconstruir la confianza y el tiempo perdido.