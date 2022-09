Hermana de Enrique Iglesias reaparece tras la traición de su exnovio: ‘Todo pasa por algo’

Días después de que se diera a conocer la infidelidad de su prometido, Tamara Falcó, hermana de Enrique Iglesias, reapareció en un evento en el Teatro Real de Madrid. La estrella de televisión fue cuestionada por las decenas de medios de comunicación que ahí se reunieron, y Tamara se dejó ver serena, sin embargo, sus ojos mostraban todo lo contrario; tenía una mirada llena de tristeza. Pese al doloroso momento que vive, la hija de Isabel Preysler y el fallecido Carlos Falcó dijo sentirse “contenta de que haya salido ahora” y no después de haberse casado o incluso, haber formado una familia.

©GettyImages



Tamara Falcó en el Teatro Real de Madrid

Con un elegante traje sastre en color negro y una camisa blanca, Tamara se enfrentró a las cámaras y habló de las imágenes en las que aparece Íñigo Onieva con otra mujer en la más reciente edición del festival de música Burning Man, en Nevada, Estados Unidos.

“Decidí apostar por mi novio... exnovio (corrigió) hasta que vi que era verdad”, dijo ante los medios españoles, entre los que se encontraba ¡HOLA! España. “El Íñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese”, indicó, haciendo referencia a las imágenes con las que se descubrió la infidelidad.

©@ionieva



La expareja anunció el pasado jueves su compromiso; el viernes aparecieron los videos

“Yo estaba enamorada. Nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza”, afirmó, luego de agregar que aún estaba en “estado de shock”. Pese al doloroso momento que atraviesa, la presentadora de televisión lanzó una broma. “Creo que mi madre filtró el video a los medios”, dijo entre risas. Y es que las infidelidades de Onieva no eran nada nuevo entre los medios españoles; de acuerdo con nuestra edición hermana, en los dos años que duró el noviazgo, Íñigo se enfrentó hasta siete veces ante rumores y señalamientos en los que lo calificaban de ser desleal a Tamara. Sobre una posible reconciliación con el empresario de 33 años, Falcó fue tajante: “Lo veo imposible”.