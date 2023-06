Tamara Falcó, cansada de los comentarios sobre su físico: 'Nadie le ha preguntado a Íñigo si él va a perder diez kilos'

Tamara Falcó ha dicho basta. La marquesa de Griñón, de 41 años, ha hablado alto y claro sobre los rumores que aseguran que tiene intención de perder hasta diez kilos antes de su boda con Íñigo Onieva, prevista para el próximo 8 de julio. "Están todo el día diciéndome que si voy a perder diez kilos para la boda. Y yo: 'Piérdalos usted. ¿Yo por qué?'", ha dicho entre risas en la tertulia de El Hormiguero. "Yo estoy en mi normopeso, puedo estar más delgada o menos delgada, pero... ¿por qué si el traje me lo están haciendo a medida tengo que perder diez kilos? ¿Por qué a ti te apetezca? Pues no", ha añadido.

La hija de Carlos Falcó e Isabel Preysler ha recibido el apoyo de todos sus compañeros. "A mí me parece lamentable los términos en los que se han referido al peso de Tamara en el sentido en el que eso empieza como una frivolidad y dependiendo del momento en el que estés, que nadie sabe el momento en el que estás ni por qué estás así o si estás así porque te da la gana, puede ser serio. Puede terminar provocando una anorexia porque, de repente, todo el mundo te está llamando gordo. Yo creo que con este tipo de asuntos deberíamos ser más cuidadosos. Igual que nos estamos todos mentalizando con la salud mental, que no se puede frivolizar, pues con esto igual", ha manifestado Cristina Pardo.

Tras escuchar con atención el alegato de la periodista y presentadora de laSexta, Tamara ha puesto sobre la mesa un asunto muy interesante. "Además, nadie le ha preguntado a Íñigo si él va a perder diez kilos". Juan del Val no ha tardado en darle la razón. Eso que acabas de decir me parece sensacional y es verdad. Siempre es a por vosotras. Si ha engordado, no ha engordado... en general, de un hombre, nunca se dice", ha señalado el colaborador y marido de Nuria Roca.

La marquesa de Griñón ha querido zanjar el tema con su característico sentido del humor. "De todas maneras es verdad que estoy viviendo un momento pletórico entonces todo lo que dicen me resbala".

No es la primera vez que Tamara se pronuncia sobre su peso. En 2016 concedió una entrevista a ¡HOLA! en la que hablaba del cambio que había sufrido debido al hipotiroidismo. "Cuando me miro al espejo, no me reconozco. Cuando ya había ganado peso, el médico me dijo: 'Prepárate ahora para que se te caiga el pelo'. Y dije: '¡No! Gorda y calva, eso sí que no'", contó entre risas. La marquesa de Griñón, que en aquel momento tenía 35 años, posó sin complejos y señaló: "Puede que, por tener el apellido Preysler, te exijan más físicamente, pero a mi eso me da exactamente igual. No voy a hacer las cosas por lo que pienses otros".