Tamara Falcó rescata un vídeo inédito de su hermana Ana Boyer probándose su vestido de novia A la espera de lucir su propio 'look' nupcial dentro de un mes, la marquesa de Griñón ha compartido un emotivo momento familiar

Loading the player...

Falta exactamente un mes para que se celebre la boda más esperada del año: la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que tendrá lugar en El Rincón el próximo 8 de julio. En la cuenta atrás para la ceremonia, la hija de Isabel Preysler y su prometido ultiman los preparativos. Uno de los secretos mejor guardados es, por supuesto, el vestido de la novia. Tras poner fin a su vínculo con la firma Sophie et Voilà, Tamara se ha puesto finalmente en manos de Carolina Herrera, y no puede estar más contenta. A la espera de poder ver el diseño, la marquesa de Griñón ha rescatado un emotivo vídeo del momento en que su hermana, Ana Boyer, se probó su propio vestido de novia hace casi seis años. Dale al play y no te lo pierdas.

-Tamara Falcó felicita a Íñigo por su 34 cumpleaños con una recopilación de fotos de su historia de amor