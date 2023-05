HABLA EN 'EL HORMIGUERO' Tamara Falcó, pletórica con su nuevo look nupcial tras la polémica: 'Ha sido la prueba de novia más maravillosa que he tenido' Queda un mes y medio para su enlace con Iñigo Onieva, que tendrá lugar en el Palacio de El Rincón

El hecho de que en plena cuenta atrás para la boda de Tamara Falcó se rompiera su vínculo profesional con las diseñadoras que estaban preparando su look nupcial, es una adversidad que ella ha sabido convertir en una nueva oportunidad con final feliz. "Tenemos vestido", ha dicho emocionada la marquesa de Griñón, que esta misma semana ha viajado a Nueva York para hacer las primeras pruebas con Carolina Herrera, firma que la ha hecho sentir en una nube. "Ha sido la prueba de novia más maravillosa que he tenido. Encantadores, los bordados preciosos, el equipo... Me he sentido super escuchada", le ha dicho a sus compañeros de El Hormiguero, que se espera que asistan al enlace.

Tras poner fin a su vínculo con Sophie et Voilà, la aristócrata aseguró que había recibido "propuestas super cariñosas" de muchos diseñadores. Tamara decidió apostar por el talento de Wes Gordon, que actualmente está al frente de Carolina Herrera. Directamente lo llamó por teléfono para explicarle la situación y los tiempos: "Le dije que había pasado un temita y no tenía vestido". Quedaron en verse en la Gran Manzana, donde la maquinaria ya se ha puesto en marcha para que la marquesa de Griñón llegue al altar el 8 de julio con su estilismo soñado.

La única hija que tuvieron Isabel Preysler y el recordado Carlos Falcó tiene que visitar "entre tres y cuatro veces" el atelier que tiene la firma en Nueva York para perfilar su vestido. Unas pruebas en las que Tamara no solo comparte sus preferencias con el diseñador, sino también con todo el equipo, del que forma parte la patronista, una persona de publicidad y la mano derecha de Gordon, que es vasca. Un dato curioso si tenemos en cuenta que Sophie et Voilà tiene su sede en Bilbao. "Había bastante gente, pero todo fenomenal y por lo menos tengo algo que ponerme", ha comentado en clave de humor.

Al hacerse la primera prueba con Carolina Herrera, la marquesa de Griñón contó con la opinión de su familia. Y es que su madre y su hermana Ana Boyer pudieron seguir la importante cita a través de una videollamada en la que la vieron radiante y totalmente feliz. Ambas forman parte del "equipo infalible de consejeros" que rodean a Tamara, un grupo del que forman parte su estilista Blanca Unzueta, el diseñador Juan Avellaneda y su cuñada Amparo Corsini (esposa de Manuel Falcó, padrino del enlace). Tal y como explicaba en ¡HOLA!, los cinco "están apoyándome en cada paso".

Un fin de semana celebrando el amor

Tamara e Íñigo Onieva, que celebraron su fiesta de pedida en abril, han organizado un fin de semana lleno de celebraciones para su boda, tal y como avanzaba ¡HOLA! La noche antes de darse el "sí, quiero" en el Palacio de El Rincón, han citado a los invitados en el hotel Ritz. En este mismo enclave, el domingo, cuando ya estén convertidos en marido y mujer, harán un almuerzo para despedirse de los familiares y amigos que han formado parte del día más importante de sus vidas.