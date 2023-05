Ana Boyer confirma que ha visto la primera prueba del nuevo vestido de Tamara Falcó: 'Está guapísima'

"A veces de los problemas, surgen oportunidades", estas palabras que dijo a ¡HOLA! Tamara Falcó son el claro reflejo del optimismo con el que afronta el diseño de su nuevo vestido de novia en tiempo récord, a menos de dos meses de la boda. La hija de Isabel Preysler, tras la ruptura con Sophie et Voilà, confía ahora en Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, con el que tuvo un priemer encuentro en Nueva York. "Ha vuelto muy contenta de su viaje", ha dicho Ana Boyer durante un evento en Madrid. "Ahora la vemos totalmente feliz", ha afirmado después de asegurar que la ha visto guapísima en una videollamada en la que Tamara mostró a su hermana y a su madre la primera prueba del nuevo diseño.

Sin dar ningún detalle sobre el secreto mejor guardado de la novia, Ana sí ha querido dejar claro que no cree en absoluto que la marquesa de Griñón tuviese nada acordado con Carolina Herrera desde antes de que las diseñadoras vascas pusieran fin al contrato. Sobre el vestido, finalmente frustrado, ha querido ser muy prudente y aunque insiste en que siempre ve guapa a Tamara, "no era lo que mejor le sentaba y ella no se veía". También ha ratificado lo que ha contado su hermana sobre cómo vivió ese proceso de creación: "Se creó una situación desagradable para ambas partes".

El comunicado con el que Sophie et Voilà ponían fin a su relación contractual con Tamara acusándola de incumplimiento del contrato rezaba lo siguiente: "Entendemos la importancia de capturar la esencia sobre los conceptos e inspiraciones de nuestras novias y, como es normal, en la mayoría de los casos partimos de una inspiración de otros diseños que combinamos con el estilo de Sophie et Voilà y el savoire faire de las profesionales de primer nivel de esta compañía. Sin embargo, sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño”. Por su parte, Tamara Falcó ha sido rotunda en conversación con ¡HOLA!. "Es categóricamente falso que quisiera que copiaran un vestido", ha asegurado. "Un proceso creativo bebe de muchas fuentes de inspiración y lo que yo les trasladé fueron mis inspiraciones sin intención de que copiaran un diseño", añadía el martes con cierta tristeza.

Solucionado este contratiempo, tanto Tamara como su familia esperan ilusionado el día de su enlace con íñigo Onieva en el Palacio del Rincón. Ana Boyer cree que sus hijos podrían encargarse de llevar las arras a su tía, aunque aún está por definir el papel de los pequeños Miguel, de cuatro años, y Mateo, de dos, que sin duda, acapararán buena parte de las miradas, con permiso de la novia.