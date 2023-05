Recordamos la visita de Tamara Falcó a la exclusiva tienda de Carolina Herrera en Nueva York para ver vestidos de novia

Después de asistir junto a Isabel Presyler y Ana Boyer a la boda de una de sus mejores amigas, Tamara Falcó ha emprendido un viaje a Nueva York en busca del que podría ser su vestido de novia. En plena cuenta atrás para su boda con Íñigo Onieva, la marquesa de Griñón se ha puesto manos a la obra después de que Sophie et Voilà anunciara a través de un comunicado que finalmente no diseñará el vestido de novia de Tamara Falcó. Después de unos días de desconcierto ante lo sucedido, la estilista Cristina Reyes afirmaba que había infinidad de diseñadores dispuestos a confeccionar su vestido, pero desde hace días el nombre de Carolina Herrera suena con mucha más fuerza frente al resto. Todo parece indicar que el motivo de su viaje relámpago sería para reunirse con Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, para que confeccione su vestido.

'Si algún día me caso ya de paso los veo'

Carolina Herrera es íntima amiga de Isabel Presyler, como vimos en el segundo capítulo de su documental La Marquesa, titulado Nueva York en familia, donde madre e hija emprenden un viaje a Nueva York repleto de diversión y moda. Durante su estancia en la Gran Manzana la aristócrata visita la boutique de la diseñadora en el 802 de Madison Avenue y le pide a la hija de la célebre modista, Carolina Adriana Herrera, ver la colección nupcial de la firma. "Mis vestidos favoritos de novia creo que son los vuestros", subraya la hermana de Ana Boyer. Ya entonces la hija de Carlos Falcó disfrutaba de un noviazgo con Íñigo Onieva, pero entonces no se habían prometido, por lo que la idea de la boda parecía aún lejana, aunque ella no dejase de lanzarle continuas indirectas a su pareja para que le pidese matrimonio.

"Yo no es que me vaya a casar, pero me interesa la parte de costura y quién sabe si algún día me caso ya de paso los veo", revela Tamara, a lo que Isabel Preysler responde con sorpresa. "No me asustes", le dice a su hija, mientras comenta que tal vez en lugar de un vestido de novia lo que necesite es uno de graduación porque todavía está en “la edad del pavo”, bromea. "El que se va a asustar es Íñigo cuando vea esto", apunta Tamara.

Isabel Preysler y Caroiina Herrera, íntimas amigas

Su visita a la Gran Manzana coincide con la Semana de la Moda de Nueva York y no se pierde el desfile de Carolina Herrera. Para la ocasión elige un estilismo de la firma y tiene el privilegio de sentarse entre Carolina Herrera y Carolina Adriana Herrera en el front row. Además de conocer la extraordinaria relación que une a Carolina Herrera e Isabel Presyler, Tamara también tiene la oportunidad de descubrir el lado más oculto de su madre en su juventud después de que la modista neoyorquina confiese lo mucho que se han divertido juntas en Studio 54. "Nos hemos divertido como unas locas. Y hemos bailado hasta las cinco de la mañana", confiesa mientras Tamara no puede ocultar su sorpresa. "No me las imagino yendo a Studio 54, yo las veo como "tan elegantes y tan peripuestas...", señala.

Tamara Falcó siempre ha sido una apasionada del mundo de la moda, de hecho se hizo diseñadora y ahora tiene su propia colección para la firma Pedro del Hierro. A ella, dice, le gusta la moda desde niña, y ya incluso el día de su Primera Comunión le pidió a su madre dos vestidos. "Soy la hija de Isabel Preysler, una de las mujeres más elegantes de España y de Carlos Falcó, un conocido vinicultor, marqués de Griñón y grande de España. Y sí, soy marquesa”, asi se presenta en el primer capítulo de su documental con esta frase que bien explica la relación que mantiene con el mundo de la moda y la nobleza.