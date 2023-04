Tamara Falcó e Íñigo Onieva celebran su fiesta de compromiso rodeados de sus familias

Cuando quedan dos meses y medio para darse el 'sí, quiero' en el Palacio del Rincón, Tamara Falcó e Íñigo Onieva celebran su fiesta de compromiso en la residencia de Puerta de Hierro, en Madrid, de Isabel Preysler. Allí, se la ha visto llegar al novio, con traje y corbata, así como a sus padres y a su hermana Alejandra para la tradicional petición de mano en la que se reúnen las dos familias y se intercambian regalos, tradicionalmente joyas, según ha explicado la ilusionada novia en El Hormiguero. "Es superbonito el momento joya, pero yo estoy superagradecida con la joya que me regalaron y no me tienen que regalar nada. Lo que me apetece es que se conozcan las familias", decía días antes.

Además, han sido fotografiados llegando en coche a la vivienda los hermanos de Tamará, Xandra y Manolo Falcó, que iba acompañado de su esposa Amparo Corsini. También ha acudido a la celebración sus primo Álvaro Castillejo, con su mujer Cristina Fernández, y Álvaro Falcó con Isabelle Junot, que está embarazada de su primer hijo. La fiesta, antesala del esperado enlace, consiste en una cena en la que los Preysler y los Onieva podrán conocerse más a fondo. Después, se han unido a la fiesta algunso amigos cercanos. En total se han reunido unas 25 personas, tal y como adelantó la Marquesa de Griñón.

Otro de los grandes momentos de esta fiesta ha sido el de los discursos. Tamara ya avanzó que al menos en su familia no iban a faltar las palabras emotivas con las que hacer llorar y reír a los allí presentes. "En mi familia somos muy de discursos, no sé si por su lado pero en el nuestro lo que les va a caer... ¡Y preparaos para la boda, nos encanta un micro! Mi hermano lo hace muy bien y mi hermana Xandra también", ha anticipado entre risas.

Tamara e Íñigo, que acaban de pasar unos días de desconexión en Indonesia, están inmersos en los preparativos de su enlace. La pareja ha organizado un fin de semana de celebraciones para disfrutar al lado de los familiares, amigos y compañeros que los acompañarán en este importante paso. Tal y como avanzaba ¡HOLA! en exclusiva, la víspera del enlace habrá una gran fiesta en el hotel Ritz de Madrid, que el domingo acogerá también un almuerzo para que los recién casados puedan despedirse de los asistentes.

Ante el altar, Íñigo esperará a su futura mujer junto a su madre y madrina, Carolina Molas. Por su parte, la novia caminará a su encuentro del brazo de su hermano mayor, Manuel Falcó, marqués de Castel-Moncayo con grandeza de España, que ejercerá el papel de padrino.