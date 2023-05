Tamara Falcó nos presenta su nueva colección de moda inspirada en las mujeres de su vida

A escasas semanas de lo que promete ser la boda del año, Tamara Falcó nos recibe en el jardín familiar de la casa de Isabel Preysler con motivo de la presentación de su nueva colección Family and Friends, la entrega más íntima en la historia de su alianza con la firma española Pedro del Hierro. Este enclave que atesora los mejores momentos de su infancia es donde precísamente la marquesa de Griñón celebró también la fiesta de su pedida, prueba de que, para ella, no existe lugar tan especial como el hogar. Vestida con un romántico diseño de lino blanco, aparece muy sonriente y rodeada de sus dos mascotas. Jacinta, su caniche toy color canela, y Vanilla, su adorado perro labrador, merodean entre los vestidos que encontramos expuestos en distintas zonas del porche y la piscina. También Miguel, el hijo de cuatro añitos de Ana Boyer y Fernando Verdasco, nos acompaña de forma espontánea y durante el desayuno podemos comprobar lo mucho que le gusta estar con su tía. Resulta imposible no sentir la cercanía que Tamara quiere transmitir con esta nueva colección: un homenaje a las mujeres de su vida, pero también un paso más en la alianza con la firma que le permite seguir apostando por diseños versátiles y made in Spain.

VER GALERÍA

La colección más personal de Tamara

Es precisamente Isabel Preysler quien, años atrás, comenzó una relación tanto profesional como de amistad con Nacho Aguayo, actual director creativo de Pedro del Hierro, así que citarnos en los espacios de la casa familiar de Puerta de Hierro fue una decisión tan orgánica como simbólica. Aguayo y Tamara han consolidado este tándem que cada temporada se reafirma: "He aprendido mucho de él y del equipo todo este tiempo y cada vez nos entendemos mejor", asegura.

VER GALERÍA

Si para su última colección de otoño buscó inspiración en sus rincones preferidos de Madrid, desde el barrio de Las Salesas hasta el palacio familiar de El Rincón, era cuestión de tiempo que nos sorprendiera con otro de sus guiños íntimos como diseñadora. En esta ocasión, son sus amigas, primas, hermanas y, por encima de todo, su madre, quienes dan vida (y nombre) a las creaciones de la temporada Primavera/Verano 2023 de TFP para Pedro del Hierro.

VER GALERÍA

Isabel Preysler, su máximo referente

No es un secreto que su madre sea su gran referente en materia de estilo. El look que lleva el nombre de Isabel es un vestido en verde estampado con escote asimétrico, pero hay más referencias: "Los escotes que enseñan la clavícula son muy nuestros. Veréis que hay varios diseños que muestran los hombros con asimetrías, volantes o escotes pico", nos explica. Y también hay espacio para el largo midi.

El diseño bautizado como Chábeli resulta uno de los más llamativos por su escote halter cruzado y espalda abierta. Incluso Nacho Aguayo lo destaca en la presentación: "Pensamos en dar dinamismo con piezas desmontables y en este caso incorporamos unas mangas abullonadas que se pueden poner y quitar en función del momento". Lo apoya Tamara: "Me encanta la idea de añadir capas y capelinas a los looks de invitada... a veces da pereza encontrar un chal que combine bien y otras cuesta encontrarlo".

VER GALERÍA

- Del chef y el sacerdote a la lista de bodas: todo sobre el enlace de Tamara Falcó e Iñigo Onieva

¿Y de qué color visten las invitadas más elegantes según ambos diseñadores? Pues sin duda los tonos vivos como el lima, el azul, el verde o el fucsia, sobre gasas vaporosas, rasos o crepé son un acierto seguro. Mientras que para invitadas que prefieren pantalón, la apuesta son los tonos crudo y el lila. Por su parte, Aguayo define la colección como "una apuesta clara por la convivencia entre lo clásico y las últimas tendencias del 2023. Los cuellos halters, las mangas abullonadas, las lazadas al cuello y los escotes drapeados, son los protagonistas ya que todos ellos favorecen la silueta femenina".

VER GALERÍA

Sus mejores amigas, en la vida y en la moda

El círculo más íntimo de Tamara tiene un look dedicado en la colección. Gabriela, Lucía, Anna, Blanca, Andie... son ellas, sus amigas, quienes impulsan esta segunda parte de la colección, Friends, que a su vez presenta dos líneas diferenciadas. La primera (orientada a las fiestas veraniegas) resalta por el uso de pedrería, lentejuelas, colores crepusculares y estampados alegres. "¡Espero ver a muchas de mis amigas con diseños de la colección el día de mi boda!", nos die entre risas.

Sus siluetas fluidas están pensadas para estilizar el cuerpo al máximo con detalles ultrafemeninos, como unos drapeados a la altura del abdomen, un escote bardot o unas mangas abullonadas, añadidos que siguen siendo tendencia esta temporada de eventos.

VER GALERÍA

- Dónde encontrar el look perfecto para una graduación

Diseños para llevar una y otra vez

La segunda línea de Friends, de aires más relajados, aporta ese punto sensual al armario de invitada con sus escotes asimétricos o aberturas estratégicas. La paleta de colores cambia, de los incandescentes tonos del atardecer a una base de marrón chocolate -un tono que le gusta en particular- con discretos toques de lima o estampados de palmeras.

En general, Tamara insiste en trasmitir a sus seguidoras la idea de que están invirtiendo en prendas ponibles y atemporales. "Los looks son versátiles, incluso las sandalias están diseñadas pensando en combinarse de forma más clásica (con el detalle del lazo) o más informal, con un vaquero". Muchas de las piezas de la colección fueron concebidas para llevarse en conjunto, como dicta el catálogo, o por separado, con la pretensión de que se puedan intercambiar entre los tops, los pantalones o las faldas, creando estilismos completamente nuevos que podrás reciclar en tus planes de diario.