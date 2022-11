Tamara Falcó presenta su nueva colección con guiños a su infancia: 'Hay mucho en mí de mi madre'

Entre todas las propuestas que la historia de la moda ha consolidado sobre la pasarela y las calles a lo largo de las últimas décadas, hay una que ha vuelto a conquistar a Tamara Falcó para presentar su nuevo proyecto. Con la posibilidad de enfundarse en cualquier estilismo que desee, la madrileña ha optado por el dos piezas que nunca falla y estiliza al cuerpo al instante. Se trata de un diseño que ha creado ella misma para su marca TFP en alianza con Pedro del Hierro. "Me siento cómoda con un look casual o más festivo. Siempre digo que la ropa es una forma de expresión, a veces voy de sport y me veo súper estilosa, pero un vestido me lo pongo para ocasiones más especiales, ya forma parte de la celebración, al igual que maquillarte, arreglarte...", ha explicado en la presentación de su nueva colección.

La empresaria es todo un referente en términos FASHION, tiene un amplio armario compuesto de prendas exclusivas, y en todas las apariciones que hace nos inspira con su acertadísimo look. En esta semana otoñal no hay nada mejor que estrenar un traje de sastre, así lo ha demostrado ella con una chaqueta con hombreras y ligeramente entallada a conjunto de un pantalón de tiro alto con pernera amplia al que ha añadido un par de stilettos de pedrería plateada, el modelo Vala de Steve Madden. Una novedad de lo más femenina con ese sello working girl que tanto nos gusta, que como según ha confirmado en la presentación, pertenece a la nueva colección que saldrá a la luz en cuestión de días.

"Estuve a punto de venir al evento con un vestidazo de lentejuelas, pero no quiero sonar repelente... Me dan un premio y lo tengo guardado para ese momento, no quería repetir mañana". Y es que después de triunfar como chef en Masterchef, participar en el programa El Hormiguero, protagonizar un documental en Netflix... también es una diseñadora de diez, aquí los resultados. Con esta nueva y sofisticada línea dividada en dos partes, encontramos que está inspirada en el conocido barrio madrileño de Las Salesas: "para mí es el barrio en la que más gente cool se mueve, me inspira muchísimo. Está basada en lo que hacía Donna Karan al principio, un fondo de armario. Es decir, que con unas diez prendas puedas vestirte fácilmente y combinarlas noche y día sin tener que volverte loca".

Inspirado en un vestido de cuando era niña

En algunas de estas novedades, ¡localizamos ciertos guiños a su infancia! "La historia del vestido de terciopelo tiene gracia, íbamos a ponerle dos mangas más abullonadas, pero de repente llegó el prototipo sin una de ellas porque aún no le habían colocado la segunda, ¡y me encantó! Enseñar un hombro sí y otro no te da el punto lady pero lo moderniza. Tengo en la memoria un photoshoot que hicimos con mi madre, mi hermana Chabeli y yo, íbamos vestidas de terciopelo y me resultaba súper raro, porque de pequeñas nunca nos vestíamos de negro (aunque ahora las niñas mucho más); ¡se me quedó grabado este momento!", cuenta Tamara.

Como bien es sabido, Tamara siempre cuenta siempre con el apoyo de su familia, especialmente de Isabel Presyler. "Le he regalado uno de los abrigos a mi madre, ¡pero me ha pedido otro de color perla!", ha contado divertida. Y no es la única que ha caído en la tentación de su línea otoñal: "A mi hermana Ana le di el vestido de punto, ¡pero también quiere los abrigos! No ha tenido la ocasión de ver toda la colección, pero creo que le va a encantar, porque le gusta ir cómoda y lleva mucha bota".

Aunque la empresaria tiene un gusto exquisito a la hora de elegir atuendo, no todo es por casualidad, así nos lo ha asegurado. "Hay muchísimo en mí de mi madre. Siempre le ha fascinado la moda, ha marcado mucho mi visión, además de que ha sido un icono de la moda, ¡ha llevado muchas cosas que no eran tan evidentes! Por ejemplo, cuando nadie llevaba zapato de PVC, ella ya lo tenía. Para mí siempre ha sido un referente, además de ser mi madre, ¡y eso te marca!" Y concluye diciéndonos con una sonrisa: "Espero que sigamos vistiendo a muchas mujeres para que se sientan muy guapas".

