El mensaje que Tamara Falcó lanza con su vestido en su reaparición en la televisión

La expectación volvía a ser máxima por ver a Tamara Falcó de vuelta en El Hormiguero. ¿Contaría más detalles de su ruptura con Íñigo Onieva o las explicaciones que dio el otro día en la presentación de Kronos Homes eran suficientes? Por suerte, no lo han sido, y Tamara ha reaparecido en el programa de televisión donde colabora para contar una vez más cómo sucedió todo. Y, sabedora de que desde hace unos días todos los focos están pendientes de ella, el look escogido no podía dejarse al azar. Por eso, lejos de decantarse por tonos más oscuros como nos tiene acostubrados, la marquesa de Griñón, lo ha apostado todo al rosa con un vestido de escote pico muy bonito. ¿Estaría lanzando un mensaje con el color de este atuendo?

Probablemente sí, porque dado que la ropa siempre refleja nuestro estado de ánimo, Tamara Falcó quiso dejar claro que está bien, que aunque su vida haya dado un giro de 180 grados de repente, sabe adaptarse a las circunstancias y salir airosa. Así, para esta importante reaparición, la marquesa de Griñón, escogió un vestido midi rosa con lazo delantero de la firma Mango (49,99 euros) que pertenece a la colección de fiesta. Un look con el que Tamara se ha apuntado a la estética Barbiecore que está tan de moda gracias a Valentino.

El color que más favorece a las chicas morenas

Tamara Falcó sabe que, especialmente ahora, todos los ojos están puestos en ella y por eso, no hay nada mejor que el que se haya decantado por un color alegre como el rosa, que sienta genial a las morenas y que a ella le favorece especialmente. Nada que ver con el look en negro que lució la empresaria cuando apareció por primera vez ante los medios para contar lo sucedido. Entonces, llevaba un traje sastre negro combinado con una camisa blanca de cuello victoriano de Sandro. Un estilismo sobrio que nada tiene que ver con el que ha lucido días más tarde en su reaparición en El Hormiguero.