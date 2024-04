Historia de un flechazo: las botas con plataforma que Jennifer Lopez lleva sin parar

Solemos analizar sus maravillosos vestidos de invitadas, con los que triunfa en la alfombra roja, y las impresionantes y carísimas joyas que luce en ocasiones especiales, pero ahora es el turno del que parece ser su calzado de confianza para los largos días de trabajo. Jennifer Lopez puede presumir de tener uno de los vestidores más amplios y envidiados del panorama, pero resulta que, en sus últimos paseos por Nueva York, se ha sumado a una tendencia que las veinteañeras han popularizado, abogando por añadir centímetros a tu figura sin dejar a un lado la comodidad, ¿adivinas de cuál se puede tratar?

¿Qué calzado adora?

Entre todos los tipos, colores, materiales, alturas y siluetas de zapatos que tiene perfectamente ordenados en las estanterías del vestidor en su mansión de Beverly Hills, este mes de abril, en el que hemos estrenado looks de entretiempo ideales, la artista no ha dejado de llevar en sus pies unas botas, ¡pero no unas cualquieras! Acostumbradas a verla subida a altísimos tacones con los que juega a verse más alta, ya sea para acudir a una premier o una comida romántica con su marido, Ben Affleck, los paparazzi la han cazado combinando sus pantalones vaqueros favoritos de corte amplio con las mismas botas marrones de plataforma de la marca R13.

Se trata de un diseño de borreguito, ese tipo de piezas amas u odias, ¡no hay término medio! Pero, a pesar de lo que podríamos imaginar, nos ha demostrado enfundada en estilismos básicos creados a partir de jerséis sencillos y paseando por las avenidas de la Gran Manzana, que son el mejor aliado FASHION para sobrevivir a un día extenso en el que quieres sentirte aún más guapa sin renunciar a ir cómoda. Incluso combinan bien con un conjunto deportivo de la mano de un modelo clásico de la firma australiana UGG.

No es ningún secreto que Jennifer es gran amante de las plataformas, las luce con sandalias y taconazos de colores, independientemente de la época del año, aunque esta versión tan Gen Z que han puesto las prescriptoras de estilo en el punto de mira alrededor del mundo, es toda una novedad en su repertorio. ¿Seguirá llevándolas? ¿O ha sido una casualidad que no ha pasado desapercibida ante nuestros ojos? ¡Seguiremos informando!