El elegante 'total look' azul de Jennifer Lopez: vaqueros anchos y taconazos para pasear por Nueva York

Jennifer Lopez se ha dejado ver paseando por las avenidas de Nueva York este fin de semana con un estilismo que resume a la perfección las tendencias que triunfarán en los próximos meses. Aunque nos encontramos en plena temporada primaveral, en la Gran Manzana el frío aún perdura, razón por la que su look está compuesto por prendas invernales que toda experta en moda tiene en su armario. Una vez más, ha demostrado el poder que tienen unos pantalones vaqueros, ya que pueden encajar con todo tipo de registros, y en esta ocasión nos recuerda a la fiebre por el lujo silencioso.

Considerada una de las mujeres más influyentes del momento, la artista nos enamora con cada una de sus apariciones, ya sea enfundada en propuestas más casuales en las que sus sandalias de plataforma no faltan, o exclusivos y carísimos trajes de gala con los que se postula como la mejor invitada a los eventos. Ahora, a los ojos de los paparazzi, ha lucido unos jeans de tiro medio, anchos y en un azul desgastado con pequeños rotos a lo largo de la pierna, ¡y le le sientan de maravilla! No es la primera vez que los saca del armario, pero sí que los combina con un total look azul marino ideal que ya queremos copiar.

Desde el jersey de cuello alto de punto con el que se ha protegido de las bajas temperaturas y se ciñe delicadamente a su cuerpo, al largo abrigo de corte masculino que ha aportado este toque elegante al atuendo con el que ha conquistado las calles. Un cóctel FASHION perfecto que define muy bien el secreto para elevar un vaquero (independientemente del corte y el talle que tengan) sin necesidad de llevar demasiados complementos llamativos.

Y, como accesorios, la que interpreta On the Floor ha conseguido que encajen muy bien todas las gamas azules a través de su bolso de Chanel guateado con detalles en dorado que atesora en su amplia y envidiada colección, a las altísimas botas de tacón con las que ha logrado alargar aún más su figura, sin olvidar los grandes aros dorados que cuelgan de sus orejas. En cuanto a términos de belleza, Jennifer ha optado por recoger su melena con un moño pulido y la raya al medio, labios rojos brillantes y un maquillaje bronceado, ¡está de lo más favorecedora!