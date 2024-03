Jennifer Lopez se acoge al ‘corporatecore’ y revela cuál es el abrigo largo perfecto para el entretiempo

Pocas celebrities han definido a lo largo del período invernal el concepto de femme fatale tan bien como lo ha hecho Jennifer Lopez. La cantante americana se ha erigido, durante los meses más fríos, como la mejor fuente de inspiración para llevar la tendencia mob wife (sí, aquella que invita a lucir ostentosos abrigos de pelo como las mujeres de los magnates de negocios ilícitos), razón por la que no podemos dejar de deleitarnos cada vez que es vista por las calles de las capitales enfundada en piezas en boga que pueden protegernos de las bajas temperaturas –con sumo estilo –mientras esperamos a que el calor haga, por fin, acto de presencia. Si bien es cierto que no se trata de una confección para acoger en jornadas gélidas, tenemos la fuerte convicción de que este último diseño que ha mostrado la también intérprete a pie de asfalto en Nueva York es el que defenderemos sin cesar estas semanas de entretiempo.

La protagonista de The Mother tiene el estilismo que no creíamos necesitar para acudir a la oficina y ha aprovechado su paseo por las calles de Manhattan junto a su marido Ben Affleck para enseñarlo. El look en cuestión está protagonizado por un abrigo gris perla que cuenta con un cinturón para afinar la silueta de la portadora. Una creación cómoda y elegante ante la que sucumbirán, por supuesto, las más femeninas y minimalistas.

Si te consideras de esas mujeres que requieren de complementos exquisitos para lograr elevar toda ecuación al máximo nivel, te recomendamos hacerte con los elegidos por la natural del Bronx. Hablamos de unas botas altas con tacón en marrón chocolate y sus míticas gafas de sol XL. ¿El broche de oro? El accesorio de lujo con el que ha dado un giro de 180º al resultado final: el clásico modelo Birkin de cocodrilo bajo la firma de Hermès que tan bien sienta con cócteles al más puro estilo corporatecore.

Una construcción tan relajada como chic que Jennifer Lopez ha conjugado con una impecable coleta alta con la que ha dejado su rostro totalmente despejado. Un peinado sumamente sencillo que se va a convertir en nuestro mejor aliado para esta estación que recién comienza.