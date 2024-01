Los diez básicos nuevos que necesitas para renovar tus looks de oficina en enero

Año nuevo... ¡armario nuevo! Si este 2024 te has propuesto darle un giro a los estilismos que eliges a diario para ir a trabajar, te proponemos varias prendas de supertendencia que no pueden faltar en tu armario. No es necesario invertir una cantidad enorme de dinero para crear conjuntos diferentes y a la moda, lo importante es saber bien por qué basicos apostar. Y estos diez que hemos seleccionado son perfectos para cumplir la misión de vestir bien sin esforzarte demasiado. Esta temporada irrumpen piezas como las faldas soft, aquellas calentitas de punto en colores lisos, los jerséis de doble cuello para combatir el frío o accesorios como los bolsos tipo shopper, que usarás también los fines de semana. Descubre en este vídeo qué otros eseciales no pueden faltar en tu cesta la próxima vez que vayas de compras.