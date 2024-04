Jennifer Lopez vuelve a apuntarse al 'mob wife' con un abrigo de pelo y bolso de cocodrilo exclusivo

A sus 54 años, Jennifer Lopez se ve mejor que nunca e impone incluso más tendencias que hace 20 años, cuando sonaba en todas las emisoras de radio con su icónico Jenny from the block y comenzaba a conquistarnos en las comedias románticas más taquilleras del cine. Mucho ha llovido desde entonces, pero la influencia de esta artista permanece intacta, sobre todo ahora que acaba de estrenar una película autobiográfica que narra su historia de amor con Ben Affleck. Sus más de 250 millones de seguidores siguen atentos cada paso de Jlo y era cuestión de tiempo antes de que se apuntase a la moda que enloquece a las expertas: hablamos de la estética mob wife. Tendencia que últimamente está conquistando sus looks.

Jennifer Lopez se suma a la estética de las mujeres de la mafia

El hashtag #mobwifewinter esté acumulando más de más de 43 millones de visualizaciones en Tik Tok, demostrando que no se trata de una microtendencia efímera, de esas que solo adoptan las usuarias más atrevidas de la generación Z. El atractivo de este look propio de las esposas de la mafia italiana es justamente su catacter intergeneracional: ¡cualquiera puede llevarlo! Jlo, como buena neoyorquina, conoce bien la fórmula a aplicar.

Solo necesitarás un abrigo de pelo (mejor si es vintage) sobre tonalidades oscuras (bien sea negro, caramelo o marrón chocolate). Deberás rematar este tándem con zapatos de tacon puntiagudos, como los que lleva Jennifer. Las medias de cristal son opcionales, pero considerando las bajas temperaturas que estamos experimentando estos últimso días de febrero, te animamos a ponértelas.

Los accesorios siguen la filosofía del "más es más" que le hemos visto en las pantallas a personajes míticos como Carmela Soprano, de Los Soprano; Elvira Hancock, de Scarface, o Karen Hill, de Goodfellas. El oro amarillo se impone sobre la plata mientras que los aros pequeños y las cadenas minimalistas ceden espacio a los pendientes XXL y las gargantillas. Así lo vaticinaba el informe de la plataforma Pinterest sobre las tendencias que arrasarían en 2024, así que no seremos nosotras (ni Jennifer Lopez) quien llevemos la contraria.

Un bolso exclusivo de casi 100.000 euros

Esta preferencia por las dimensiones exageradas también afectará a nuestros bolsos. Los formatos maximalistas, tanto de hombro como de mano, triunfan por encima de los pequeños que popularizó Jacquemus a partir de 2018. En esta misma línea, la cantante desempolvó nada más y nada menos que un Birkin 35, de Hermès, realizado en piel de cocodrilo color burdeos, cuyo valor en el mercado de segunda mano es de aproximadamente 92.000 euros.