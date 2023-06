Iñigo Onieva hace una romántica promesa a Tamara Falcó a una semana de su boda

Después de meses de preparativos y contratiempos que han logrado superar, Tamara Falcó e Iñigo Onieva han puesto en marcha la cuenta atrás para su enlace. Dentro de exactamente una semana estarán ya en una nube, rodeados de las personas a las que más quieren celebrando la antesala de la boda, que tendrá lugar el sábado 8 de julio en el madrileño Palacio de El Rincón (Aldea del Fresno). Ahora que cuentan ya los días para formalizar su unión ante la iglesia y comenzar una nueva etapa ya como marido y mujer, la marquesa de Griñón ha dedicado unas bonitas palabras a su prometido.

"Ya no nos queda más que una semana y un día para estar unidos para siempre a ojos de Dios mi Íñigo Onieva. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero lo hemos logrado y somos muy felices", ha dicho Tamara junto a una imagen en la que aparece besando a su pareja. La romántica instantánea fue tomada el pasado mes de abril, concretamente en Semana Santa, cuando pusieron rumbo a Bali, uno de los puntos más paradisíacos de Indonesia, para disfrutar de su particular 'preluna de miel' y reponer fuerzas para continuar con todos los detalles de su gran boda.

En esta declaración de amor, la única hija que tuvieron Carlos Falcó e Isabel Preysler cuenta también la romántica promesa que le ha hecho Onieva hace solo unas horas. "Como me decías anoche, vamos a seguir bailando toda la vida y estoy deseando que esa vida empiece ya. Te quiero", ha dicho la aristócrata. "El mejor equipo para siempre, te quiero", ha dicho Onieva, Del hombre al que Tamara ha elegido como compañero de vida, al que conoció en 2020 en el cumpleaños de Luisa Bergel, una de sus íntimas, siempre ha destacado que es una persona llena de vida, dinámica y muy positiva.

Este viernes es un gran día para Tami, como la llaman en su entorno, ya que tiene lugar la última prueba de su vestido nupcial. Se ha desplazado a Nueva York para reunirse de nuevo con Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, y perfilar los últimos detalles del look con el que caminará hacia el altar del brazo de su hermano mayor, Manuel Falcó, marqués de Castel-Moncayo. Como en toda boda, el look de la novia es el secreto mejor guardado, pero sí conocemos algún detalle como que incorpora bordados a mano (19 personas se han encargado solo de esto) inspirados en la tiara que lucirá y en sus flores favoritas, que también estarán presentes mediante la decoración tal y como avanza ¡HOLA!

Un fin de semana de celebraciones llenas de detalles

En los próximos días se espera que comiencen a llegar a Madrid los primeros invitados a la boda, que se extenderá durante tres días. El viernes 7 de julio, los novios han organizado un acto de bienvenida con actuación en directo en el hotel Ritz de Madrid, donde el domingo despedirán a todos esos familiares y amigos que, con toda seguridad, harán posible que la boda sea mágica. Los hermanos y sobrinos de Tamara la acompañarán mientras comienza a escribir las primeras líneas de esta nueva etapa y su madre le ha pedido que los días previos duerman juntas. También la familia de Onieva acudirá a la celebración. Además, habrá rostros tan conocidos como el equipo de El Hormiguero, donde la marquesa colabora desde 2020.

Así es Íñigo Onieva, el futuro esposo de Tamara Falcó