Tamara Falcó aclara quién asistirá a su boda y su curiosa fórmula para hacer la lista de invitados

Queda exactamente un mes para que Tamara Falcó e Iñigo Onieva pronuncien el "sí, quiero", un enlace del que la marquesa de Griñón ha compartido nuevos detalles como las personas con las que han contado para el gran día. En contra de lo que se ha publicado esta semana, ha dejado claro que ni el tenista Rafa Nadal ni el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, forman parte de la lista de invitados. "No han dado con ninguno, ni uno", ha zanjado.

La única hija de Isabel Preysler y el recordado Carlos Falcó ha explicado que a su enlace no irá ningún político, ningún deportista más allá de los que forman parte de su entorno y tampoco ningún cantante que no sea de la familia. En este último punto ha señalado con gran sentido del humor que sí estará el grupo musical con el que han contado para amenizar la fiesta en el Palacio de El Rincón (Aldea del Fresno), que se espera que se alargue hasta entrada la madrugada. "Parece mucho 200 invitados, pero lo reduces a la gente que quieres. Hemos reducido al máximo", ha indicado.

La marquesa de Griñón ha contado su curioso truco para conseguir que la lista de invitados no se extienda y puedan celebrar, como desean, una fiesta íntima. "Hice una lista y pensé: ¿a esta persona me gustaría encontrármela a mitad de la noche? Lo dejamos para otro momento", ha comentado entre risas. Además, ha explicado que íñigo, que este miércoles cumplía 34 años, tiene "muchos primos, todos encantadores" a los que ha invitado a ir "después a las copas" para que el número de asistentes no se exceda y puedan tener la boda sobria que desean.

Quienes sí serán testigos del gran día son sus compañeros de El Hormiguero: Pablo Motos, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. Esta última ha reconocido disgustarse al enterarse de que Nadal no estará presente ya que es una gran admiradora del tenista balear. También se espera que acudan otros rostros conocidos como el diseñador Juan Avellaneda, la diseñadora de joyas Casilda Finat, la estilista Cristina Reyes, los hermanos Cortina e Isabelle Junot, a la que está unida por lazos familiares ya que está casada con su primo, Álvaro Falcó, marqués de Cubas. El matrimonio cuenta los días para dar la bienvenida a su primera hija, Philippa.

Tres días de celebraciones

Completamente involucrados en los preparativos, y muy ilusionados por reunir a las personas que más quieren, Tamara e íñigo han organizado tres días de celebraciones. El viernes, la víspera de la boda, harán una fiesta para los más jóvenes en el hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, donde el domingo, ya convertidos en marido y mujer, tomarán un almuerzo para despedir a los invitados, muchos de ellos llegados de otro países.

