Los últimos planes de Isabelle Junot, que se prepara para el inminente nacimiento de su hija

La cuenta atrás para el nacimiento de la primogénita de Isabelle Junot y Álvaro Falcó, a la que llamarán Philippa en honor a su abuelo materno, ha comenzado y la futura mamá ya ultima detalles para su llegada, prevista para mediados del mes de junio. A falta de unos días para que los marqueses de Cubas vean la carita de la niña, la hija de Philippe Junot y Nina Wendelboe-Larsen ya tiene preparado el carrito y la maleta que se llevará al hospital con lo imprescindible para el gran momento y se ha realizado un masaje drenante "muy necesario", pues en la recta final del proceso de gestación es cuando más líquidos se retienen.

Así es el piso en el que viven Isabelle Junot y Álvaro Falcó

Han pasado pocas horas desde que Isabelle comenzara a hacer la bolsa para su parto, un momento muy especial del que ha hecho partícipe a su comunidad virtual, de cerca de 130.000 admiradores, con quienes acostumbra a compartir cada avance de su estado de buena esperanza. Con la canción Here comes the sun de Los Beatles de fondo, la franco-danesa, de 32 años, ha publicado un vídeo de la maleta, que pertenece a la última colección de la firma de moda textil de bebé, hogar y decoración de Monpetitnicolas, en la que muestra sus múltiples compartimentos.

"¡Haciendo la maletita de P.!": "¡Ya casi listo! Como todo, último momento", ha expresado, al tiempo que ha contado que tiene también todos los complementos a juego con la tela del precioso macuto. Por su parte, la marca, con quien la futura mamá tiene una fantástica relación, ha respondido con un "¡Qué ganas, Isabelle!".

Pero este no ha sido el último plan que la esposa de Álvaro Falcó ha hecho en las últimas horas, pues se ha desplazado al centro de estética, salud, belleza y bienestar Royal Touch propiedad de la brasileña Fernanda Silva, ubicado en el número 26 de la madrileña calle Almagro, para someterse a un tratamiento relajante, un masaje drenante en concreto. "Tuve la suerte de pasarme por aquí para un masaje drenante premamá muy necesario", ha dicho, junto a una imagen del interior del local en la que aparece mostrando su gran barriguita en el reflejo de un espejo en forma de corazón.

Tal y como Isabelle ha confesado, esta es una de las contadas veces en las que últimamente se quita el pijama, una de esas "raras ocasiones", pues en estos momentos valora la comodidad por encima de todo, pero el plan lo merecía y su cuerpo lo ha agradecido. Nueve meses después de quedarse embarazada, espera con ansia la llegada de Philippa, una bebé que le ha dado un embarazo muy tranquilo -exceptuando las náuseas del principio que hicieron que frenara un poco el ritmo- y sin demasiados antojos, aunque, según confesó a ¡HOLA! en la fiesta del 75º aniversario de Bulgari 'Serpenti' a mediados de febrero, sí le ha llevado a prestar mucha atención a las texturas, inclinándose más por alimentos fríos, crujientes y con mucha sal.

La prioridad tanto para ella como para el hijo Fernando Falcó y Marta Chávarri, de 40 años, siempre ha sido que la pequeña estuviera sana "y que todo salga bien" el día del parto, evitando complicaciones o sobresaltos. Es por ello que la exconcursante de MasterChef Celebrity se ha cuidado mucho desde que supo que el amor que ambos sellaron ante el altar del Palacio de Mirabel hace algo más de un año iba a multiplicarse. A partir de entonces, ha medido al milímetro cada paso que ha dado, aunque no ha dejado de cumplir con sus compromisos profesionales y de disfrutar de divertidas jornadas de ocio.

Isabelle Junot, la invitada más original con vestido multicolor en la fiesta de compromiso de Tamara Falcó

Isabelle, que, según ha confesado, está viviendo un tercer trimestre mágico en el que no le ha faltado energía y vitalidad, ha trabajado a fondo su forma física para que el momento de dar a luz vaya sobre ruedas. Defensora a ultranza de la alimentación intuitiva y la vida sana, la aristócrata ha tenido claro durante esta ilusionante etapa que lo fundamental a la hora de hacer deporte era saber escucharse y atender las necesidades del cuerpo.

Más allá de su forma física, que es fantástica, la coach nutricional y fundadora de Isa Healthy Life ha asistido a importantes eventos y celebraciones a lo largo de las últimas semanas. Dos de las más destacadas fueron la íntima fiesta de compromiso de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que tuvo lugar el pasado 22 de abril en la residencia de Isabel Preysler, en Puerta de Hierro, Madrid, o la paradisíaca escapada que hizo poco antes, en la que presumió de sus curvas premamá enfundada en un espectacular bikini.

De entre todos los festejos que su fabuloso embarazo le ha permitido vivir en primera persona, Isabelle fue protagonista de uno particularmente especial el viernes 12 de mayo: su 'baby shower', que tuvo lugar en el restaurante QÚ. Arropada por íntimas amigas de su círculo como Sassa de Osma, Renata Collado, Marina de Baeza, Lourdes Barroso, Fernanda de la Puente, Patricia Echegoyen o Cleo Oettingen, vivió con fervor ese día, en el que comentó que todo salió "genial". Ahora, pasado un mes desde entonces, queda muy poco para que los futuros papás vean nacer a la bebé que se convertirá en la niña de sus ojos.

Rutinas de ejercicio, recetas, sentido del humor... las claves de la recta final del embarazo de Isabelle Junot