El dilema de Isabelle Junot y Álvaro Falcó antes de convertirse en padres por primera vez

Los primeros meses de embarazo fueron algo complicados debido a las náuseas pero ahora que ya se encuentra en su sexto mes, Isabelle Junot se siente imparable. La marquesa de Cubas, que espera una niña esta primavera, afronta esta nueva etapa de su vida llena de ilusión y buena prueba de ello es la gran sonrisa que luce en cada una de sus apariciones públicas. Anoche aprovechando las suaves temperaturas que reinaban en Madrid, la hija de Philip Junot y Nina Wendelboe-Larsen acudía a un evento organizado por Givenchy en el que dudó de lucir orgullosa sus curvas premamá.

“Este tercer trimestre de embarazo esta siendo muy mágico” declaraba Isabelle, quien eligío para esta velada un vestido ajustado negro con transparencias en mangas y escote que realzaba aún más su barriguita. “Tengo mucha energía y me encuentro fenomenal. Estoy muy activa, no me puedo quejar la verdad” añadía pletórica la futura mamá.

Sin embargo, cuando se le pregunta por el nombre de la pequeña a Isabelle le cambia la cara, pues aún parece que no lo tienen demasiado claro. “Tenemos un par de nombres pero todavía no nos hemos decidido” declaraba la marquesa de Cubas a los micrófonos de Europa Press. “Puede que tenga algún significado familiar o no, ya lo veréis” añadía dejando la incógnita en el aire.

Con un maquillaje muy natural en el que destacaban unos potentes labios rojos y con un informal recogido estilo messy bun, Isabelle admitía que su marido, Álvaro Falcó está muy ilusionado con la llegada de la pequeña. “Estás encantado, feliz y muy contento” admitía sin poder dejar de sonreir.

En cuanto a cómo se encontraba Tamara Falcó, prima de su marido, ante la llegada de su boda con Iñigo Onieva el próximo 8 de julio en el Palacio de El Rincón, Isabelle Junot confesaba: “La veo fenomenal, muy contenta. No dudó de que Íñigo la hará muy feliz”.