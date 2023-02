Isabelle Junot nos confirma que el bebé que espera es...

Isabelle Junot ha sido una de las asistentes a la gala que el Museo Thyssen-Bornemisza ha acogido esta noche con motivo del 75º aniversario de Bulgari 'Serpenti'. La marquesa de Cubas, que el próximo mes de abril soplará las velas de su 32 cumpleaños, nos ha confirmado en este exclusivo evento, en el que nuestro compañero Diego Reinares ha hablado en riguroso directo con los invitados, que el bebé que espera es una niña.

VER GALERÍA

Un mes y medio después de que Isabelle diera a conocer que está embarazada de su primer hijo, algo que le llena de alegría tanto a ella como a su marido, Álvaro Falcó, no puede disimular lo feliz que se siente y esta gran velada en la capital ha sido el escenario perfecto para volverlo a expresar públicamente. Pese a que ha confesado que le daba igual si el bebé era niño o niña y su prioridad era que "lo que sea, que venga sano y que todo salga bien", ha confirmado que se trata de una pequeña mujercita que vendrá al mundo la próxima primavera. Lo ha hecho a raíz de la pregunta de Reinares en la que hacía referencia a la observación que algunos seguidores de la aristócrata, que suma 120.000 fans en su perfil social, realizaron cuando hace unos días publicó una historia en la que aparecían cuatro chicas y escribió que eran cinco.

"Para nada fue un desliz, además me lo intentaba callar un poco, o sea que cualquier cosa que pusiera, como lo de 'girls night out', era totalmente hablando de las cuatro porque sino me hubiera desvelado yo sola... Pero fue una buena observación de parte de los demás porque al final ¡sí, es niña! Pero no fue por eso, fue pura casualidad", ha confesado entre risas tras asegurar que está teniendo un embarazo muy tranquilo, sin demasiados antojos, aunque presta especial atención a las texturas, inclinándose más por alimentos fríos, crujientes y con mucha sal.

VER GALERÍA

Foto a foto: Nieves Álvarez, Isabelle Junot y muchas más estrellas en la inauguración de la exposición Serpenti de Bulgari

También ha aprovechado para hacer un breve balance del pasado año, una gran temporada para la hija de Philippe Junot y Nina Wendelboe-Larsen que arrancó entre preparativos de boda con Álvaro Falcó, a quien dio el 'sí, quiero' el 2 de abril, y culminó como una de las grandes revelaciones de la edición de MasterChef Celebrity; también ha repasado el inolvidable viaje de novios del que disfrutaron. "Ha sido un año genial, no tengo palabras", ha admitido: "Desde casarme, irme de luna de miel, MasterChef, mudarme, y ahora el embarazo... No me puedo quejar".

En cuanto a su faceta profesional, la coach de nutrición intuitiva ha remarcado que está completamente inmersa en su proyecto Isa Healthy Life, una plataforma de nutrición y coaching en la que ofrece ayuda para encontrar un equilibrio perfecto entre la comida y la confianza con el cuerpo, acabar con el ciclo de restricciones y de culpa y un impulso para llevar a cabo una alimentación nutritiva sin obsesiones y sin dietas.