Rutinas de ejercicio, recetas, sentido del humor... las claves de la recta final del embarazo de Isabelle Junot

Isabelle Junot y Álvaro Falcó cuentan los días para ver la carita de su primogénita, una niña que llegará al mundo muy pronto para colmar de alegría y primeras veces su nuevo hogar, al que se mudaron el pasado año tras dejar la residencia en la que vivían cerca del parque de El Retiro. Pero antes de que eso ocurra, la hija de Philippe Junot y Nina Wendelboe-Larsen aprovecha la recta final de su embarazo para disfrutar de su barriguita y de sentir a la pequeña en su interior. Rutinas de ejercicio, eventos familiares, escapadas, proyectos laborales, recetas y mucho sentido del humor; así está viviendo la futura mamá la emocionante cuenta atrás.

Nada frena a Isabelle Junot, incluso en las semanas previas al nacimiento de la nueva integrante de la familia. La energía y la vitalidad son una constante en su día a día, algo que acostumbra a compartir con su comunidad virtual, que ya supera los 125.000 admiradores. A ellos les ha mostrado a qué dedica su tiempo desde que este emocionante capítulo de su vida arrancara hace ya más de ocho meses y ahora sigue haciéndolo con la naturalidad y transparencia que le caracteriza.

Si el pasado mes de abril celebraba, además de su primer aniversario de boda con Álvaro Falcó, su 32 cumpleaños, y hacía una paradisíaca escapada en la que presumía de sus curvas premamá enfundada en un espectacular bikini y, unos días después, se coronaba como la mejor vestida en la fiesta de compromiso de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, ahora la marquesa de Cubas ha vuelto a sorprender. Lo ha hecho preparando una apeteciple receta de pasta a la carbonara de la que ha disfrutado junto a su padre: "Qué pena que mi padre no tenga Instagram para ver el final. ¡Así de buena me salió! Un finde en el campo con una verdadera carbonara. No se necesita nada más", ha escrito junto al vídeo en el que prepara, paso a paso, el exquisito plato.

Pero la vena activa de Junot no acaba aquí y es que, además de haber llevado su embarazo de un modo muy activo y realizando entrenamientos escuchando siempre las necesidades de su cuerpo, ha seguido cumpliendo con sus diferentes compromisos profesionales. "Preparándome para los próximos 'días de la madre', que ya me queda poco. ¡Qué ilusión empezar esta etapa tan especial como embajadora!", escribía hace solo tres días junto a las imágenes de una campaña que ha protagonizado de la mano de una conocida firma de cuidado de cabello profesional de lujo.

La ironía y el humor siguen siendo una característica presente en ella, algo que también ha evidenciado al compartir dos divertidos posados en los que aparece sujetando un bote de zumo sin sus manos, simplemente apoyándolo sobre su barriguita, ya de considerables dimensiones. "¡Pues resulta que sí que es mágico esto del embarazo!", ha agregado a modo de pie de foto.

La cuenta atrás para el nacimiento de la bebé que la franco-danesa y el hijo Fernando Falcó y Marta Chávarri, de 40 años, esperan ha comenzado, y su llegada se producirá tras un tercer trimestre de embarazo "mágico" en el que, tal y como ha confesado la orgullosa mamá, está teniendo mucha energía y se encuentra fenomenal.

