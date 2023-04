Alejandra de Luxemburgo, una novia diferente con traje de chaqueta y pantalón fluido

Puede que hasta ahora sea una de las princesas más desconocidas de Europa, pero esto podría estar a punto de cambiar a raíz de la lección de estilo que Alejandra de Luxemburgo acaba de dar. La hija de los grandes duques Enrique y María Teresa, quien siempre ha preferido la discreción, ha dado este sábado el 'sí, quiero' al filósofo Nicolas Bagory. Y lo ha hecho en una multitudinaria ceremonia civil -por la iglesia se casarán el próximo fin de semana- a la que ha llevado un look nupcial que se sale totalmente de lo convencional, al menos en lo que a la estética royal respecta.

- El enigmático estreno de Kate Middleton con el que vuelve a marcar cintura

Acostumbradas a los majestuosos vestidos de novia que suelen llevar las mujeres de las casas reales europeas en su gran día, Alejandra ha preferido optar por una elección mucho más sencilla con la que ha sorprendido a los cientos de ciudadanos que se han reunido alrededor del Ayuntamiento de la Ciudad de Luxemburgo. A su salida hemos podido apreciar al detalle el conjunto elegido para la ocasión: un elegante traje de líneas rectas formado por tres piezas.

- El truco de la Reina para acertar con pantalón muy ancho, una nueva chaqueta 'cropped'

Siguiendo la tradición de apostarlo todo al blanco más impoluto, la princesa ha optado por un pantalón fluido de tiro alto con detalle de fajín, con pernera ancha y bajo ligeramente palazzo. Una prenda a juego con una blusa de cuello redondo y manga larga, que ha completado con una chaqueta cuya original silueta no ha pasado inadvertida.

- De los volantes de Máxima al minimalismo de sus hijas en el concierto previo al Día del Rey

Se trataba de un modelo oversize con grandes aberturas a los costados que creaban un sutil efecto de capa corta. Una prenda sin solapa ni botones, que por detrás caía envolviendo su figura. Para romper con la monocromía del conjunto, lo ha completado con un bolso de Chanel en el que destacan los detalles dorados de la cadena y unos zapatos de tacón medio en tono nude oscuro.

- ¿No sabes qué ponerte? Inspira tu próximo look de invitada en los de estas 'royals' y 'celebrities'

Parece que ha querido seguir la mísma línea discreta también con las joyas que ha lucido, entre las que se apreciaban el anillo de compromiso y unos pendientes pequeños de diamante blanco, que quedaban a la vista gracias al semirecogido con ondas que Alejandra llevaba, adornado por un pasador metalizado.

- Mette-Marit de Noruega utiliza el truco de la princesa de Gales para rejuvenecer su traje sastre

Una opción que se aleja del clásico traje de sastre y por el que no habíamos visto decantarse a ninguna otra royal de su generación. Con esta lección de estilo no ha hecho más que generar expectación sobre el look que llevará el próximo sábado 29 de abril, en la celebración religiosa que tendrá lugar en la Provenza francesa, donde se espera que, esta vez sí, lleve vestido.