El enigmático estreno de Kate Middleton con el que vuelve a marcar cintura

No hay duda de que Kate Middleton sabe cómo hacer que sus looks sean virales. Ni que decir tiene que los estrenos con los que logra satisfacer a la crítica y recibir millones de elogios son aquellos con los que, como una celebrity, pisa la alfombra roja. Solo tenemos que recordar aquel vestido cuajado de lentejuelas y capa con el que acudió al estreno de la película James Bond: No time to die en Londres o la creación con guiño nupcial y pendientes de Zara que lució en los premios BAFTA de 2023. Sin embargo, en sus looks de trabajo, la princesa de Gales también sabe acertar y así ha ocurrido durante su visita a Birmingham en este jueves, 20 de abril.

Juega al despiste y vuelve a marcar cintura

En el día de hoy, la princesa de Gales juega al despiste con una prenda de estreno. Como pieza centrar de su look, Kate Middleton luce una creación en tono burdeos que genera una gran incógnita: ¿se trata de un abrigo o de un vestido? En realidad, se trata de una fusión de ambos conceptos, es decir, de sus tan socorridos abrigos-vestidos. Sin embargo, en esta ocasión, se decanta por un modelo de Karen Millen que recrea, como precisan en la firma, el patrón de una trench (incluso con las solapas que tiene en el pecho), pero con el bajo plisado. Además, al igual que una gabardina, tiene un cinturón coordinado que permite a la esposa del príncipe Guillermo marcar cintura, un estilo que le seduce especialmente.

Recupera sus pendientes Dina que estrenó la pasada Navidad

Para combinar su nuevo abrigo-vestido (o, mejor dicho, gabardina-vestido), Kate Middleton recupera sus salones en ante color burdeos de Gianvito Rossi (modelo 105), un complemento que tiene desde 2015 y que comparte con Mary de Dinamarca. Además, en distintos momentos del acto, lució su maxibolso Panama del sello Smythson, que estrenó en 2016. En cuanto a sus joyas, recicla sus pendientes Dina confeccionados en latón reciclado con chapado en oro fino y labradorita. Una creación de Sézane (95 euros), que lució por primera vez el 25 de diciembre de 2022. Por otro lado, luce su collar Baby Treasure de Daniella Draper que no le veíamos desde 2023 y que está confeccionado con oro amarillo reciclado y una piedra de critino.