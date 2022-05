Isabelle Junot, la marquesa que adora los vestidos sostenibles de tul La marquesa de Cubas ha fichado el look 'made in Spain' con pendientes XL para las invitadas atrevidas de la primavera

Tras la celebración de su mediática boda con Álvaro Falcó, Isabelle Junot no ha parado de protagonizar titulares, que la posicionan como referente de estilo de vida a la par de Tamara Falcó. Y es que esta experta en fitness no solo sigue los pasos de la marquesa de Griñón, prima de su marido, dispuesta a darlo todo en los fogones de Masterchef Celebrity. También inspira a cientos de españolas ante el irremediable dilema del '¿qué me pongo?' cuando llega la temporada de bodas.

Un vestido de tul bordado con maxipendientes de colores

El elegido por Isabelle Junot para continuar su racha de looks virales esta temporada de bodas ha sido este diseño de la firma española Is Coming, confeccionado con base de tul natural y bordados de color verde, granate y negro en un formato fluido de escote palabra de honor con finos tirantes. Haciendo gala de su característico 'más es más', la marquesa de Cubas ha conjuntado el vestido con unos pendientes colgantes XXL en potentes tonos naranja y azul celeste que resaltan por encima de su romántico peinado semirrecogido.

Agota en cuestión de horas su última apuesta slow fashion

Un acierto en toda regla que sin duda ha fascinado a sus seguidoras, pues el modelo de inspiración floral está completamente agotado en la web de la firma, donde se vendía por 385 euros sus versiones de tul crudo y verde agua. Por suerte, desde la marca nos confirman que aún puede encontrarse en sus aliados multimarca, aunque habrá que darse prisa porque el 'efecto Isabelle' está cobrando fuerza cual huracán.

Al decantarse por esta firma slow fashion ideada por Constan Hernández, fundador de Hoss Intropia, la marquesa de Cubas reafirma su compromiso con la moda nacional y artesanal, presente a su vez en sus más recientes estilismos de invitada.

De hecho, todos sus looks llevan la etiqueta del made in Spain sostenible. Si los estampados no son lo tuyo, por ejemplo, este vestidazo rojo con mangas de volantes de la firma De la Cierva y Nicolás seguramente te fascinará, en especial si se complementa con pendientes de flecos tricolor, como los que luce Isabelle. Estos vistosos accesorios, también dotados de cierto aire tribal, suelen ser el broche de oro de sus ensamblajes, lejos de los diamantes o los tocados ornamentados que suelen verse en los enlaces de la élite.