Abrimos el armario 'royal' de Isabelle Junot, la próxima marquesa de Cubas

La élite internacional se reunirá este fin de semana en el palacio del Marqués de Mirabel, en Plasencia, para ser testigo del 'sí quiero' más esperado de la temporada, la boda de Isabelle Junot, hija de Philippe Junot y Nina Wendelboe, y Álvaro Falcó. La novia dice que no se considera a sí misma una fashionista, pero sus looks nos dan una impresión radicalmente distinta. Siempre a la vanguardia de las últimas tendencias, quien se convertirá este sábado en marquesa de Cubas es un referente en toda regla para invitadas y devotas de la moda.

En vista del retorno de las celebraciones en 2021, tras el parón que supuso la pandemia, la socialité consiguió posicionarse con sus posados en las listas de las invitadas mejor vestidas, a la par con sus íntimas amigas Tamara Falcó e Inés Domecq o la misma Sofía Palazuelo. De hecho, conectó en una oportunidad con la duquesa de Huéscar gracias a un original diseño asimétrico al que cada una dio su propio toque especial, pues ambas comparten una misma táctica para arrasar en cualquier evento.

Su fórmula infalible: elegancia, feminidad y complementos potentes

Su fascinación por los vestidos made in Spain con detalles diferenciadores es irrefutable, así como su exquisito gusto por los accesorios artesanales más llamativos. Tanto en su armario como en el de Sofía Palazuelo encontramos este vestido satinado en color café con una romántica manga de gasa en color crudo y bajo con volante a juego, de la firma bilbaína Sophie et Voilà. Mientras que la cuñada de los condes de Osorno remató su look con un tocado XL de tipo pamela, Junot fue un paso más allá al atreverse con una gargantilla confeccionada con hilos de algodón metalizados y plumas de avestruz, de EsFascinante, y un bolso 'pulseta' (la unión perfecta entre una pulsera y un clutch), de Celina Martín.

En una reciente entrevista a ¡HOLA!, resaltaba su mezcla de culturas como un motor ético y estético: "En el estilo, soy francesa...y en la joie de vivre, española". Estas dos raíces salen a flote en cada uno de sus estilismos, resultando en un híbrido perfectamente balanceado de la sofisticación effortless, casi sensual, de las parisinas y la energía avasallante de las mujeres españolas. La prometida de Álvaro Falcó no esconde su predilección por los estampados, los apliques de volantes y los complementos vistosos, todo siempre bajo una ecuación difícil de dominar que está basada en el equilibrio.

Para la boda de Carlos Cortina y Carla Vega-Penichet, por ejemplo, la experta en nutrición escogió este vestido de cuadros vichy, de The IQ Collection, la firma capitaneada por Inés Domecq. Y es que su elección no fue casual en lo absoluto sino que estaba destinada para ella. Se trata del modelo que lleva su nombre, Isabelle, dotado con un sutil escote 'V', mangas cortas abullonadas, un corte ajustado en el talle de lo más auténtica y una falda midi de vuelo que parte de sus caderas y crea un efecto 'reloj de arena' sobre su figura. El golpe de color lo encontramos en sus complementos: una diadema roja, un bolso de mano de Bvlgari y unas sandalias de Mascaró a juego.

¿Un color? El 'rojo Isabelle'

Como embajadora de RABAT, Isabelle entiende el poder de los accesorios para elevar un look a sus máximos niveles de elegancia, aunque no es su único as bajo la manga. También confía ciegamente en el potencial del color rojo, favorito a su vez de doña Letizia, al momento de posar frente a las cámaras. En la presentación de la colección Three Wishes de la casa joyera, marcó la pauta con un vestido de la firma Alicia Rueda que presenta un seductor juego de texturas con crepé y seda, dos tejidos opuestos que se abrazan en un nudo drapeado a la cintura. También en color rojo, llevó sobre sus hombros una americana corta a tono con fin de relajar este look monocolor, que culminó con unos salones con broche-joya de Mascaró, también rojos, y magníficas piezas de RABAT.

La silueta que más le favorece

Todas tenemos un color favorito; también, esos zapatos que nos hacen sentir unas divas de cine cada vez que los llevamos puestos o los vaqueros que quisiéramos lucir todos los días de la semana por lo bien que sientan. Son esos talismanes de estilo que dan forma y personalidad a nuestro armario cápsula. El de Isabelle, esconde un secreto que no tardaremos en copiar al momento de hacer cambio de guardarropas esta primavera. Muchos de sus estilismos más aclamados están compuestos por una misma silueta que le sienta como anillo al dedo. ¿Adivinas cuál es?

Hablamos del escote pico en sus distintas profundidades, que adapta según la ocasión y sirve para alargar el torso, las mangas holgadas o plagadas de volantes, que añaden volumen a la zona de los hombros para estrechar visualmente el abdomen, y las faldas con vuelo o los pantalones acampanados, que dan sensación de longitud en las piernas. Son estos elementos de múltiples beneficios los que le permiten llevar calzado plano o unas alpargatas de cuña baja a bodas y demás celebraciones importantes sin perder centímetros ni perder formalidad.

Sin miedo a los estampados

Teniendo amigas como Marta Ortega o Tamara Falcó, es difícil destacar en términos de estilo, pero parece que para la futura Marquesa de Cubas esto no ha sido jamás un inconveniente. Que sirva de ejemplo el enlace de Felipe Cortina y Amelia Millán, al que llegó con un impactante vestido tropical color rojo con estampado de palmeras, diseñado por la creadora colombiana Johanna Ortiz, quien también ha vestido a la prima de su prometido. Tiene un escote palabra de honor con forma de corazón y poéticas mangas tipo globo con puños cerrados y sutiles volantes de aires playeros a lo largo de la falda.

Copió esta misma táctica en la boda marbellí de Bosco Basa y Marta Quiroga, donde lució un dos piezas boho chic con motivo paisley y textura 'nido de abeja', adornado con un choker de terciopelo y pendientes en gran formato. En otros enlaces menos mediáticos, como el que ambienta este posado en la campiña francesa, ha apostado nuevamente por los estampados vegetales o florales en tonalidades fuertes y otros detalles románticos que se han vuelto parte intrínseca de su estilo.

Furor por las zapatillas de moda

La socialité ha sucumbido a la comodidad que ofrecen unas zapatillas blancas de suela plana, las más sencillas y versátiles del mercado, que además están triunfando este 2022 entre las influencers de moda. Son, según ella misma ha confesado a ¡HOLA! Fashion, el calzado que más se repite en su armario y prefiere combinarlo con vestidos coloridos y otras prendas menos deportivas para crear esa armonía entre contrarios que la caracteriza.