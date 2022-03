Y la invitada mejor vestida en las bodas de verano según los lectores de ¡HOLA! es...

Tras un año escaso de celebraciones como consecuencia del coronavirus, comenzamos a ser testigos nuevamente de grandes enlaces que congregan a la alta sociedad española. De hecho, en un mismo fin de semana coincidieron tres bodas destacadas que nos brindaron, como es lógico, inspiración para nuestros próximos looks de invitada. Felipe Cortina y Amelia Millán, Ymelda Bilbao y Borja Mesa Jareño, o Inés Pérez-Pla y Alberto Pablos son algunas de las parejas que el pasado sábado 10 de julio reunieron a sus allegados para festejar su amor. Como no podía ser de otra manera, las selectas asistentes a los enlaces de alta sociedad fueron objeto de todas las miradas estas últimas semanas, aunque solo una de ellas podía consolidarse como la mejor vestida. En nuestro ranking, entraron inmediatamente célebres personalidades de la moda como Marta Ortega, Isabelle Junot y Tamar Falcó, aunque los lectores de HOLA.com han tenido la última palabra en esta contienda.

De manera arrolladora, Teresa de la Cierva se ha posicionado como favorita de los votantes, gracias al estilismo de día que llevó a la boda de su hija, Ymelda Bilbao de la Cierva, que le ha ganado más de 20.600 votos en nuestra encuesta. Como si la gran sonrisa en su rostro en su entrada a la iglesia no fuera suficiente, la periodista se captó la admiración de los expertos de moda con este creativo dos piezas compuesto por un top satinado con mangas de mantón tradicional y una falda larga de tipo pareo en tejido brocado de flores. El broche de oro residió en los complementos: una original pamela-visera y un llamativo collar turquesa.

No es sorpresa que la Marquesa de Grinón figure en lo alto de las listas de asistentes estilosas, ya que ha demostrado en más de una ocasión su maestría en el departamento de vestidos de invitada. Para la boda de Felipe Cortina y Amelia Millán, mantuvo su clásica estética al inclinarse por un sobrio vestido de flores con favorecedor escote que gustó especialmente por sus mangas abullonadas y su divertido juego de volantes, la dosis justa para dar protagonismo a la novia en su gran día. Con este look, Tamara ha ocupado un merecido segundo lugar (16%), de acuerdo con vuestros votos, aunque hay que señalar que la siguiente invitada ha estado peligrosamente cerca de arrebatarle el puesto.

Quien diga que la madrina de la boda necesita acudir a la ostentosidad para estar a la altura, no ha visto aún el acertado look de Myriam Lapique para ejercer este importante rol en la boda de su hijo, Felipe Cortina, con Amelia Millán. Este espectacular vestido satinado en intenso color fucsia con detalles drapeados y escote barco amplio, dejando los hombros casi al descubierto, reúne muchas de las tendencias que esperamos ver en los siguientes enlaces de la temporada. Ha fascinado especialmente su coordinación vestido-calzado, resultando en un total look pink que resalta su bronceada tez y su platinada melena.

No hay duda de que estas tres mujeres nos han conquistado con sus elecciones festivas, pues entre ellas suman el 70% de los votos. En cuarta posición, encontramos a Isabelle Junot, quien aplicó un 'arriesga y gana' con vestido rojo de estampado tropical y mangas globo en el enlace de Felipe Cortina y Amelia Millán. Muy cerca de ella quedó Marta Ortega con su apuesta vintage de Alta Costura firmada por Valentino, un vestido joya no apto para invitadas discretas que la ha dejado en quinta posición de nuestro ranking.