Isabelle Junot, ¿da una pista sobre el nombre de su bebé a un mes de ser mamá?

No hay nada que pueda pararla y buena prueba de ello son estas imágenes de Isabelle Junot paseando tranquilamente por las calles de Madrid a tan solo un mes de convertirse en madre por primera vez de una niña cuyo nacimiento está previsto para mediados del mes de junio. Vestida con ropa deportiva y presumiendo de sus curvas premamá, la marquesa de Cubas ha demostrado que le sobra vitalidad y que, efectuando los primeros meses, en los que las náuseas le hicieron frenar un poco su ritmo, ha tenido un embarazo espectacular.

A pesar de que ni Isabelle ni su marido, Álvaro Falcó, han querido desvelar el nombre de su pequeña, la semana pasada durante la celebración de la baby shower, que tuvo lugar en el Restaurante Qú, del Hotel JW Marriot, que gestiona el chef Mario Sandoval, la futura mamá daba una pequeña pista sobre el nombre que podrían haber elegido para su hija, pues llegó portando una caja en la que podía leerse: "Entrega Especial para Philippa. ¡Para mi sobrina Philippa! Con mucho amor, su tía Belén".

La caja que contenía la tarta para la celebración era obra de Belén Barnechea, conocida como 'repostera de la jet' e hija del escritor y político Alfredo Barnechea casada con Martín Cabello de los Cobos, nieto de los condes de Fuenteblanca, y quien mantiene una excelente relación de amistad con Isabelle Junot, a quien considera casi de la familia, de ahí que se haya llegado a pensar que el nombre elegido por los Marqueses de Cubas para su niña sea el de Philippa.

Hace unas semanas, Junot revelaba que aún no tenían del todo el nombre decidido. "Hemos elegido un par de nombres, pero todavía no nos hemos decidido. No lo tenemos muy claro todavía", aseguraba con una sonrisa la futura mamá. "Puede que tenga algún significado familiar, o no, pero no creo que le ponga mi nombre" añadía.

De ser Philippa el nombre elegido, Isabelle, rendiría así un bonito homenaje a su padre el conocido actor francés Phillipe Junot, al que está muy unida y a quien convertirá en abuelo por primera vez a los 83 años.

Tras el nacimiento de la pequeña y si todo va bien, Isabelle Junot acudirá a la boda de Tamara Falcó, prima de su marido, prevista para el próximo 8 de julio, aunque desconocemos si lo hará acompañada por la recién nacida. "Seguro que llegamos a la boda y que sale todo como tiene que salir” declaraba a Europa Press Isabelle Junot, quien está totalmente convencida de que Tamara encontrará el vestido de sus sueños tras quedarse sin diseñador en el último momento.