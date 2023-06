Rachel Valdés sigue el consejo de Alejandro Sanz tras su ruptura

Los recientes mensajes que ha compartido Alejandro Sanz han dado una pista sobre el estado anímico en el que se encuentra el artista, que como informó en exclusiva ¡HOLA! ha puesto fin a su relación con Rachel Valdés después de tres años. El intérprete se ha volcado en su gira de conciertos mientras da algunos retazos sobre el momento personal que atraviesa, aunque también ha dedicado unas palabras a su expareja Rachel Valdés. No se ha pronunciado abiertamente acerca de su separación de la pintora, pero sí le ha mostrado su apoyo después de los comentarios y especulaciones que la señalaban, asegurando que su bajón de ánimo no tiene nada que ver con ella. “Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte” le dijo.

El mensaje de Raquel Perera a Alejandro Sanz tras su ruptura: 'Siempre le he visto superarse y lo hará en este momento también'

Rachel Valdés se marcha de Madrid tras su ruptura con Alejandro Sanz: descubrimos dónde y cómo está

Rachel parece haber hecho caso a este consejo pues, tras abandonar la casa del artista en Madrid e instalarse en Barcelona, como informó ¡HOLA!, ha compartido imágenes de algunos de sus proyectos artísticos. El último que ha recordado se llama Eternidad, un montaje que es, como ella misma describe, un “impass en la realidad”. Se trata de “materializar el paso del tiempo donde muchas veces hago referencia a la disyuntiva que conforma la vida y la existencia del ser humano”. Así pincela Rachel este proyecto audiovisual en el que el espectador ve reflejada su imagen en un juego de pantallas y colores. También ha recordado estos días otra de sus propuestas, The begining of the end, por la que le otorgaron el premio de arte público por Rockefeller brother’s Fund y cuban Art Fund en 2016.

Las especulaciones que han circulado en los últimos días acerca de la separación del intérprete hicieron reaccionar a Alejandro. “Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo. Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte” escribió. La artista no ha respondido por el momento a los comentarios ni ha compartido ninguna reflexión ante esta nueva etapa de su vida.

La preocupación por Alejandro Sanz comenzó el pasado 27 de mayo cuando el artista escribió unas palabras en las que reflejaba que no estaba en su mejor momento. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. A veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar en un ruido inútil. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro de mí me dirá qué hacer”. Se dirigió además a aquellas personas que están pasando por un momento similar. “Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual" escribió.