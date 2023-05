Química y controversia en el estreno de 'The Idol' en Cannes, con Lily-Rose Depp y The Weeknd como protagonistas La ficción encabezada por la hija de Johnny Depp y el cantante canadiense verá la luz el próximo 4 de junio

A falta de cuatro jornadas para que el prestigioso Festival de Cannes cierre sus puertas hasta el próximo año para clausurar esta inolvidable 76ª edición, Lily-Rose Depp y Abel Tesfaye, conocido como The Weeknd, han llegado a la ciudad de la Riviera Francesa para presentar su nueva serie, The Idol. Ambos eran dos de los invitados más esperados en alfombra roja, pues mientras la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis se consolida como uno de los rostros más prometedores de la industria audiovisual, el cantante canadiense debuta como actor. Arropados por Sam Levinson, director de la ficción y creador de Euphoria, los protagonistas han posado derrochando sintonía, entre miradas cómplices, carcajadas y gestos de cariño.

Lily-Rose Depp y The Weeknd ya acapararon todas las miradas la pasada noche, cuando desfilaron radiantes y visiblemente emocionados por la alfombra roja del certamen cinematográfico. Una cita que ha precedido al photocall posterior que ha tenido lugar durante la mañana de este martes, en la que las estrellas se han dejado ver en actitud afable y efusiva. Pero las horas previas a esta jornada también estuvieron cargadas de grandes momentos. La estrella francesa que comenzara su carrera como modelo de la mano de Karl Lagerfeld, que soplará las velas de su 24 cumpleaños el mismo día en que el festival de cine llega a su fin, era una de las asistentes que más expectación suscitaba después de su inesperada asuencia en la Gala Met. Y su llegada al palacio de congresos no dejó a nadie indiferente. Lo hizo con un look que superó todas las espectativas.

La veinteañera, que ya es todo un referente entre la Generación Z, pasó por las escalinatas francesas con un minivestido vintage negro de lentejuelas y palabra de honor de alto impacto. La pieza, que cuenta con un aplique floral en el pecho y está ceñida a la cintura, forma parte de los archivos de la legendaria maison parisina, Chanel, y fue confeccionada hace casi tres décadas por el Káiser de la moda. Por su parte, el artista natural de Toronto optó por un traje negro que combinó con una clásica camisa blanca y pajarita. Pero más allá de sus estilismos de matrícula de honor, ha llamado poderosamente la atención la química que ambos han demostrado tener.

Tanto Lily-Rose como The Weeknd mantienen en la actualidad relaciones sentimentales con sus parejas. Mientras la intérprete acaba de confirmar su historia de amor con la rapera Danielle Balbuena, popular en la industria musical como 070 Shake, cuyo romance comenzó hace tan solo cuatro meses, el cantante ha sido relacionado con la empresaria Simi Khadra. Precisamente ella también estuvo presente en este estreno, aunque hizo su posado en solitario y enfundada en un vestido azul eléctrico largo y drapeado con escote palabra de honor.

Pese a que sus corazones están ocupados, las especulaciones de sus admiradores no han hecho más que brotar a raíz de la gran conexión que los personajes principales de The Idol han evidenciado públicamente y frente a los flashes. Esto ha hecho que la expectación por el estreno de la serie, una de las más elogiadas y aclamadas del certamen que se lanzará el próximo 4 de junio en HBO, crezca exponencialmente.

The Idol, tan esperada como controvertida

Tras su aplaudido desfile por la red carpet, Lily-Rose y The Weeknd han hecho acto de presencia en el photocall diurno promocional de la serie, una de las más esperadas de la temporada que ha traído diferentes controversias bajo el brazo. En primer lugar, la ficción se centra en un relato oscuro sobre la industria musical realizado desde la sátira, enfocándose en la historia de un vínculo marcado por el abuso de poder. Pero la polémica no se queda ahí, y es que el proyecto, cuyo estreno estaba previsto para otoño de 2022, ha pasado complicados momentos que llevaron a la directora inicial a abandonar la serie con un alto porcentaje del total de los seis capítulos terminados. Según las informaciones que han ido trascendiendo, la producción estuvo marcada por los retrasos y las reescrituras, lo que pospuso el rodaje.

Pese a que Lily-Rose, expareja del actor Timothée Chalamet entre 2018 y 2020, ha tenido un total de cinco minutos consecutivos de ovación por parte del público de Cannes después de que se proyectaran en primicia mundial los dos primeros episodios de The Idol, su papel también ha sido muy comentado. El motivo principal se centra en sus desnudos y la cantidad de escenas íntimas que interpreta, algo que ha suscitado multitud de reacciones.

