Icono de estilo, DJ y empresaria: así es Simi Khadra, la novia de The Weeknd que tiene una hermana gemela

Los ojos de los expertos en moda están puestos ahora mismo en el Festival de Cannes, donde anoche transcurría su séptima jornada de estrenos con una alfombra roja que dio para mucho. Y es que además de los impresionantes vestidos de las celebrities invitadas, también vimos debutar a una de las chicas del momento. Hablamos de Simi Khadra, la joven de 30 años a quien se ha relacionado sentimentalmente con el cantante The Weeknd. Su paso por el bulevar ha logró despertar el interés de la crítica gracias a su elegante elección.

Nacida en Arabia Saudí, Simi ha logrado traspasar fronteras gracias a su estilo y el millonario imperio que ha levantado junto a su hermana gemela, de quien te hablaremos más adelante. La empresaria hacía su primera aparición en el festival durante el estreno de The Idol, serie protagonizada por The Weeknd y Lily Rose Depp, con una pieza larga y drapeada con escote palabra de honor. Un posado que realizó en solitario, a pesar de que su pareja se encontraba también presente en la alfombra roja.

Los rumores sobre una posible relación con Abel Tesfaye, nombre real del artista, se remontan a 2021. Y es que desde entonces ambos han sido vistos en diferentes ocasiones, aunque siempre mantenían una distancia prudente entre los dos. Y aunque ellos no han confirmado oficialmente su noviazgo, un vídeo en el que aparecen besándose y este último viaje juntos a Cannes, parecen hablar por sí solos. Eso sí: Simi, quien fue amiga en su momento de Bella Hadid e íntima en la actualidad de la familia Kardashian, ya era conocida mucho antes de salir con el cantante.

Icono de estilo mundial

En realidad, la popularidad de Simi no se entiende sin mencionar a Haze, su hermana gemela. Y es que ambas forman uno de los dúos más famosos en cuestiones de estilo. Hay quien las ha definido como una versión 2.0 de las conocidas gemelas Olsen, aunque su historia es algo diferente. Fueron al instituto en Dubái, terminaron la universidad en California y comenzaron su andadura como influencers y DJ. Pronto su particular forma de vestir llamó la atención: siempre han querido hacer notar su similitud, algo que desde hace años mantienen llevando el mismo corte de pelo (hasta ahora, que Simi se ha puesto extensiones) y atuendos coordinados en los que no faltan las tendencias más rompedoras.

Se han convertido en imagen de importantes firmas, protagonizando campañas internacionales como la de Calvin Klein, una de las últimas, junto a Jennie Kim del grupo Blackpink. Cuentan con más de un millón y medio de seguidores en redes sociales, donde no solo triunfan sus looks, sino también sus maquillajes cargados de color y brillo. Tiene sentido que en 2021 aprovechasen para lanzar Simihaze Beauty, su propia firma cosmética que parece estar triunfando, pues acaban de expandirse a Corea del Sur y Europa.