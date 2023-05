El mono 'chachachá' y todos los lookazos de Amaia Salamanca en Cannes

Es una de las actrices españolas que menos aparecen en las alfombras rojas y, tal vez por eso mismo, una de las más esperadas. Amaia Salamanca siempre arrasa en los grandes eventos, en parte gracias a sus impresionantes looks. En la actual edición del Festival de Cannes ha vuelto a hacerlo con una apuesta arriesgada y, al mismo tiempo, muy elegante. Ha llevado un mono negro con volantes en el bajo que, inmediatamente, nos ha recordado al pantalón chachachá que hace algunas temporadas fue supertendencia.

- Iris Law y la realidad tras la alfombra roja de Cannes: cómo defender las transparencias sin pasar frío

Muy bien aconsejada por su estilista, Antonia Palleras (conocida como Antoinella), Amaia Salamanca escogía un precioso mono negro de escote palabra de honor cruzado, silueta ajustada y grandes volantes en la mitad inferior de la pierna. Se trata de una propuesta de la colección Prefall de Carolina Herrera, la misma firma que, estos días, se ha convertido en noticia al posicionarse como la principal candidata para diseñar el vestido de novia de Tamara Falcó. El mono de Amaia es muy favorecedor pues realza el cuello gracias a los hombros descubiertos y equilibra las curvas con el detalle del bajo; además, resulta muy sofisticado gracias a su color negro, el tono con el acertar siempre.

La madrileña lo ha acompañado de un impresionante choker Del Páramo Vintage Joyas y una tendencia de belleza muy refrescante y genial para el verano, la melena efecto wet. Tanto este peinado como el maquillaje, realizado con productos de Charlotte Tilbury, han corrido a cargo de Beatriz Matallana, la profesional en la que Amaia confía a menudo y una de sus acompañantes en la fiesta de Campari donde ha lucido este lookazo.

Los otros estilismos perfectos de Amaia Salamanca en Cannes

Aunque el mono chachachá ha sido su estilismo más especial, no ha sido el único que la intérprete de La piel del tambor, uno de sus últimos trabajos, ha lucido en el marco del Festival de Cannes. El día anterior, la veíamos aparecer en la alfombra roja con un sofisticado vestido bicolor en rojo y negro creado por Atelier Pronovias. La pieza de alta costura requirió 60 horas de confección y 30 más de modelaje, según han revelado desde la marca, y se completó con unos guantes altos inspirados en Rita Hayworth.

Tras el estreno The Zone of Interest, donde acudió con el anterior look, Amaia asistía junto a Paz Vega a una fiesta organizada por Campari donde llevó otro elegantísimo vestido, esta vez en blanco, con cuello halter y plumas bordadas en la falda. Es una pieza de la colección Ss de Huishan Zhang, "un diseñador que tiene unas cosas ideales y que en España aún no es demasiado conocido", nos explica la estilista, quien propuso acompañarlo con joyas de Hassanzadeh Jewellery.

Tres looks de noche increíbles... y también una propuesta de día. En concreto, Amaia recibió a la prensa con este conjunto rojo anaranjado de Michael Kors que, a primera vista, podía parecer un mono. Fue el primero de sus estilismos en el marco del festival, pero el cuello halter cruzado ya adelantaba su clara apuesta por dejar los hombros al descubierto. Lo completó con joyas de Bvlgari y unas plataformas doradas que conseguían un "look muy ella", según nos cuenta su estilista.