Cuatro veces en las que Tamara Falcó nos cautivó con sus looks de Carolina Herrera

En plena cuenta atrás para su boda con Íñigo Onieva, esta semana Tamara Falcó recibía un comunicado de Sophie et Voilà, casa junto a la que estaba trabajando en su vestido de novia, en el que la firma anunciaba el fin del acuerdo y que no vestiría a la Marquesa de novia. Después de unos días de incertidumbre en los que esta noticia ha acaparado la crónica social, está claro que no faltan diseñadores dispuestos a tomar el relevo y encargarse del look nupcial de Tamara, aunque, de momento, no hay nada confirmado. Sin embargo, desde el principio suena con fuerza el nombre de Carolina Herrera, puesto que la propia aristócrata bromeaba en su documental de Netflix con que quería que la venezolana le mostrara la línea nupcial de la marca. Repasamos las últimas veces en las que Tamara se ha convertido en la invitada perfecta gracias a esta firma.

El mix and match más elegante

En febrero de 2022, Tamara fue una de las asistentes al desfile de la firma en Nueva York, cita en la que arriesgó y ganó gracias a un estilismo bicolor que combinaba dos estampados muy diferentes. Estaba compuesto por un jersey de cuello perkins con motivos abstractos que recordaban a las rayas de las cebras y una falda plisada de grandes lunares hasta los tobillos. Completó con unos sencillos salones oscuros de puntera afilada y tacón de aguja y aportó la nota de color mediante un pequeño bolsito bandolera amarillo.

Baño de lentejuelas

Una apuesta más clásica y atemporal (aunque no por ello menos acertada ni apetecible) fue la que llevó a la entrega de los Premios 40 Principales en Madrid en noviembre de 2019. En aquella ocasión, se decantó por dos factores infalibles en la alfombra roja: el color negro y las lentejuelas. De esta forma, se decantó por un diseño envolvente que realzaba la figura, un modelo de hombros estructurados, manga larga, escote en 'V', corte a la cintura y falda cruzada confeccionado en un tejido brillante. Le sumó sandalias con aplicaciones y un bolsito metalizado, concretamente el modelo Metropolitan Insignia que también tienen la reina Letizia, Meghan Markle y Paula Echevarría, entre otros tantos rostros conocidos.

Juego de volúmenes

Y, hablando de este clutch rígido, se trata de un modelo que tiene en varios colores, y lo llevó en negro a uno de los actos enmarcados en el Festival de Cine de San Sebastián en septiembre de 2020. En aquella ocasión, lo combinó en un total look que demuestra que los pantalones pueden ser tan elegantes como un vestido. Se decantó por un rompedor top palabra de honor decorado con dos grandes lazadas laterales y detalles cut out al que sumó pantalón recto, sandalias minimalistas de pulsera al tobillo y pendientes colgantes con toques verdes de Tous.

Mezcla de opuestos

Unas horas antes de brillar en la alfombra roja de la muestra de cine con el citado conjunto negro, Tamara posaba a su llegada a la capital donostiarra con un traje de chaqueta que también firmaba Carolina Herrera. Se trataba de un dos piezas en un intenso tono rojo al que aportó una imagen más relajada y juvenil al combinarlo con una sencilla camiseta blanca de algodón y zapatillas deportivas a juego. Para rematar, un bolso bandolera negro.