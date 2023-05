Lily-Rose, la hija de Johnny Depp, grita su amor a los cuatro vientos por la rapera 070 Shake con esta fotografía

Lily-Rose Depp está enamorada. La hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis suele ser muy discreta en los asuntos referidos a su esfera personal, pero no ha dudado en gritar su amor a los cuatro vientos compartiendo una romántica fotografía en su perfil público en la que aparece dando un beso en la boca a la rapera 070 Shake, la chica que ha conquistado su corazón. "4 meses junto a ti" ha escrito la maniquí de 23 años junto al retrato.

La artista, cuyo verdadero nombre es Danielle Balbuena, tiene 25 años y aunque tiene raíces dominicanas, ha nacido y crecido en North Bergen (Nueva Jersey, Estados Unidos). Desde que era una niña tenía muy claro que su pasión era la música, subiendo covers a las plataformas sociales. Versiones con identidad propia, en las que se mezcla el trap, el rap y el R&B, que hicieron que saltase a la fama en 2015. Entre sus sencillos más conocidos destacan Proud y Swerwin.

Los rumores de un posible noviazgo comenzaron a principios de febrero cuando la pareja acudió junta a los desfiles de la Semana de la Moda de París, mostrándose en actitud de lo más cariñosa y cómplice. Anteriormente, Lily Rose tuvo sendos idilios con el actor Timothee Chalamet, que en las últimas semanas ha sido relacionado con Kylie Jenner, y con el modelo Ash Stymest.

Sin duda, un dulce momento personal que se compagina con lo profesional para la modelo, que, además de conquistar las pasarelas y firmas de moda y belleza, está cosechando grandes éxitos en el mundo de la interpretación. Su próximo estreno es la serie The Idol, que estará disponible en la plataforma de streaming HBO Max a partir del 4 de junio. Se trata de un drama adolescente que narra la conflictiva relación entre una estrella del pop y un gurú de la autoayuda.

Una ficción que promete convertirse en un fenómeno de masas, ya que cuenta con un reparto de excepción, en el que destacan nombres como el del vocalista The Weekend, Daniel Levy (Shitt's Creek) y la fallecida Anne Heche. Además, detrás de las cámaras se encuentran los productores de la galardonada Euphoria.

Lily Rose siempre ha defendido que no es una nepo baby (término anglosajón usado para designar a los 'hijos de'). En una entrevista con la versión estadounidense de la revista Elle, la modelo aseguraba que a pesar de que sus progenitores son celebridades reconocidas, ella ha tenido que esforzarse para conseguir llegar a donde está. "En internet se preocupan mucho más por saber quién es tu familia que las personas que te escogen en los castings. Tal vez te ayuda a llamar a algunas puertas, pero no te asegura estar dentro. Hay mucho trabajo detrás. Reducir todo a la idea de que alguien está ahí como relevo generacional no tiene ningún sentido". Unas palabras que causaron un gran revuelo y controversia entre los que piensan que la joven tiene una posición privilegiada en la industria del entretenimiento.

