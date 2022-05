¿Qué relación tenían Amber Heard y Lily-Rose Depp? Las acusaciones cruzadas alcanzan a la hija de Johnny Depp

En el juicio de difamación de Johnny Depp contra Amber Heard, que está teniendo lugar en directo para el mundo desde Estados Unidos, están saliendo algunas informaciones verdaderamente feas de la expareja. Ambos actores han testificado ya, la intérprete de Aquaman para intentar demostrar que sí, fue víctima de malos tratos a manos de su entonces marido, y el protagonista de Piratas del Caribe para reclamar lo contrario y así recuperar su honor. Lo están haciendo a base de acusaciones cruzadas y revelaciones muy perjudiciales para ambos, que también están desvelando algo más sobre cómo era su vida juntos cuando estaban casados. Por ejemplo, sobre la relación que existía entre la artista y su hijastra, Lily-Rose Depp, fruto del matrimonio entre el actor y la cantante Vanessa Paradis.

- La faceta como padres de Johnny Depp y su ex Amber Heard

VER GALERÍA

Según ha explicado Johnny Depp durante el juicio, su hija Lily-Rose, que ha seguido sus pasos en el mundo de la interpretación, no quiso acudir al enlace, que celebraron primero en Los Ángeles y después en la isla privada que el actor tiene en las Bahamas. "Mi hija no vino a la boda porque ella y la señorita Heard no se llevaban especialmente bien, por varias razones", ha explicado el protagonista de Sweeney Todd ante la jueza. Una información que choca con lo que había alegado previamente Amber, que afirmó en el estrado que se había mostrado protectora con la joven, entonces menor de edad, por el consumo de sustancias que llevaba a cabo el actor de Eduardo Manostijeras y en el que supuestamente había incluido a la actriz de El Rey. "Por supuesto no eran mis hijos, no es mi lugar y lo entiendo, sé que es un aspecto delicado y entiendo por qué Johnny se enfadaría conmigo", explicaba la intérprete de Gully al asegurar que tenía una relación cercana con su hijastra.

- Johnny Depp, orgulloso tras coincidir con su hija Lily-Rose en Venecia: 'Es mi dios'

En el juicio ocurrido en Reino Unido, Johnny se defendió de las alegaciones de Amber que aseguraban que había animado a su hija a probar las sustancias diciendo que simplemente le había dicho que acudiera a él si deseaba experimentarlo, en vez de aceptar lo que pudieran ofrecerle en una fiesta, y que cuando llegó ese momento fue consensuado con Vanessa Paradis. "No quiero que la primera experiencia que tenga de este mundo sea con gente que no conoce, tomando cosas en las que no puedo confiar, es un asunto de seguridad", explicó en 2020 ante el juez en la demanda por difamación contra el medio británico The Sun.

VER GALERÍA

- Así describen a Johnny Depp sus exparejas

Lily-Rose tenía 17 años cuando Amber puso la demanda de divorcio, que incluía la denuncia por malos tratos, y publicó un texto en Instagram defendiendo a su padre, aunque desde entonces lo ha borrado: "Mi padre es la persona más dulce y cariñosa que conozco, no ha sido más que un padre maravilloso para mi hermano y para mí y mi hermano pequeño, y todo el mundo que le conozco dirá lo mismo", escribió junto a una fotografía en la que aparecían juntos. Años más tarde, después de que Johnny Depp perdiera el juicio en Reino Unido, ofreció una visión más críptica asegurando que nadie es perfecto. "Creo que gran parte de mantener la cabeza sana sobre los hombros es ser consciente de ti mismo y no llegar al punto en que te tomas demasiado en serio como para que tus acciones sean cuestionadas", aseguró a Entertainment Tonight.