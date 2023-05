Blanca Paloma, arropada por el público de Madrid en un multitudinario concierto tras su paso por Eurovisión

Blanca Paloma aterrizaba este domingo por la tarde en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y lo hacía de buen humor con una gran sonrisa en el rostro, a pesar del sabor un tanto agridulce que le ha dejado su paso por Eurovisión. Apenas sin tiempo para descansar, la cantante ilicitana tenía que acometer un compromiso ineludible en la capital -programado desde antes del certamen musical- que suponía volver a subirse a un escenario.

Una cita donde la artista de 33 años ha podido sentir con creces el cariño y el apoyo de la gente, como así quedaba de manifiesto nada más verla aparecer en la popular Plaza Mayor de la capital. Durante su actuación, donde ha interpretado el tema EaEa que llevó al festival, se ha llevado una sonora ovación de aplausos por parte del público que abarrotaba este lugar tan emblemático de la ciudad.

Con la resaca aún de una noche tan intensa para ella como fue la de ayer, nuestra representante en Liverpool se ha entregado nuevamente en cuerpo y alma a sus fans en este multitudinario concierto. Un evento organizado por la emisora de radio Los 40 Classic con motivo de las fiestas de San Isidro, que ha congregado a otros artistas muy conocidos (y míticos) para deleite de los asistentes.

Ahí estaban la banda The Refrescos con su Aquí no hay playa, Jaime Urrutia del grupo Gabinete Caligari y Rafa Sánchez de La Unión, que hacían vibrar tanto a los más nostálgicos como a las nuevas generaciones. Además, también ha puesto su granito de arena al espectáculo la semifinalista del Benidorm Fest, Vicco, quien hacía que todo el mundo bailara su hit Nochentera.

Recibida por un pequeño grupo de seguidores en la terminal, la cantante nacida en Elche aseguraba ante la prensa que ha sido una experiencia "maravillosa e inolvidable" de la que se siente "superorgullosa y muy contenta". Tras quedar en el puesto 17 con cien puntos (solo cinco por parte del televoto), ponía en valor el haber hecho "una gran actuación" en la que "cuidamos los detalles al máximo", remarcaba.

"Lo he dado todo", reiteraba Blanca Paloma, destacando a su vez que "esto te da unas tablas increíbles" tras haber podido "formar parte de este gran evento que es un engranaje de relojería increíble", ha apuntado. "Todavía no soy muy consciente", añadía. Además, se siente satisfecha porque al revisar su puesta en escena vio que "estaba bien ejecutada, que era el máximo objetivo y por eso para mí ha sido un éxito", incidía.

Ahora, sobre sus próximos proyectos, cuenta que "vamos a por el soñado disco que estaba en mis planes", recordando que "Eurovisión se cruzó en mi camino y lo he abrazado con todo el cariño". En este sentido, afirma su paso por el certamen "me ha servido para pegar un impulso y despegar con fuerza, porque todo lo que ha aprendido es inmaterial", se congratula. Asimismo, reseñaba ha habido "un compañerismo increíble" dentro de todas las delegaciones.

Preguntada por si los eurofans no han terminado de entender su estilo, responde Blanca que "lo que pasa es que hay mucho talento y estamos en un momento en el que las tendencias, lo comercial, es muy dispar". Considera entonces que no es fácil "encajar una propuesta así dentro de todo este abanico que es tan variado", si bien "me honra que una propuesta tan artística" esté ahí en un festival como este junto a las otras.

Una canción que, en definitiva, "hace honor también a una parte de nuestras raíces, porque tenemos una cultura muy rica y ojalá otros folclores y otras músicas populares no dejen de presentarse porque creo que es importante", ha sentenciado. Sobre si le sorprendió esa valoración tan baja por parte de la gente, asegura que "yo estaba preparada para lo que pudiera pasar, para ganar, para esto o para lo peor", ha dicho.

"Todos estábamos muy expectantes, pero es un concurso y aquí hay cosas que no controlamos", ha apuntado, Sea como fuere, no quiere quedarse con un regusto amargo porque su misión era "dejar esta semilla plantada en Europa, que creo que voy a seguir regando con mi disco y con mi trabajo para que siga creciendo", sentenciaba no sin antes opinar sobre la representante sueca Loreen, doble vencedora de Eurovisión, a quien ve como "justa ganadora".

