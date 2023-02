La petición de doña Letizia a Blanca Paloma y otros momentos eurovisivos de los Reyes y sus hijas

Loading the player...

"Aun estoy en shock. La verdad es que cuando me lo ha pedido Letizia ha sido... por supuesto, qué honor". Así de emocionada se ha mostrado Blanca Paloma al hablar sobre su actuación en ARCO. Ante los Reyes y por petición expresa de doña Letizia (según ha revelado a RTVE), la artista, que representará a España en Eurovisión con su tema Eaea ha interpretado para ellos precisamente esta canción. La cantante alicantina ha tenido la oportunidad de charlar con los Reyes y ha revelado de qué han estado hablando. Según ha declarado, don Felipe y doña Letizia "estaban curisos" por conocer su propuesta. Ya en 2019 algunas publicaciones informaron de que doña Letizia, siguiendo la tradición que inició su madre, Paloma Rocasolano, acostumbra a ver el certamen con sus hijas Leonor y Sofía. Y no hay duda de que, en efecto, los Reyes son fans fieles de Eurovisión. Tal y como ha contado Blanca Paloma, ha intercambiado opiniones con ellos sobre la candidatura de Tanxugueiras en 2022 y también han recordado "cuando ganó Salvador Sobral, de Portugal, que son esas candidaturas especiales y distintas que llaman la atención", ha contado Blanca Paloma. Dale al play y no te pierdas su actuación ante los Reyes.

