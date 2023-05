La coreógrafa de Blanca Paloma: 'Son solo tres minutos y quiero que disfruten de la actuación, que se emocionen y emocionen'

Quedan horas para que Blanca Paloma, la representante de España en Eurovisión 2023, se suba al escenario del M&S Bank Arena de Liverpool. Pero no lo hará sola. Junto a ella estarán las cinco bailarinas que la acompañan, capitaneadas por Paula Quintana, la coreógrafa responsable de los movimiento de 'Eaea'. Una actuación que va más allá de interpretar una canción y que esperemos cautive a toda Europa.

Creadora e intérprete, Paula Quintana nos cuenta que su trabajo se basa "en un lenguaje personal que combina disciplinas creando una comunicación con el espectador a diferentes niveles, intelectuales y viscerales". Esta tinerfeña se formó en teatro, danza clásica, contemporánea y flamenco.

¿Cómo nace esta la unión con Blanca Paloma?

"Llevo tiempo trabajando con José Pablo Polo, que es el compositor de la canción 'Eaea'. Hasta ahora había compuesto la música de las piezas mías", explica la coreógrafa. "El año pasado, cuando Blanca Paloma se presentó con Secreto de Agua, me llamaron para ver si un par de días antes de ir Benidorm podía conocerla y aconsejarle un poco a la hora de estar en escena" y desde ese momento surgió la magia porque ambas congeniaron enseguida y empezaron a colaborar juntas.

¿La propuesta española de este año es completamente distinata a la de la anterior edición?

Estaba muy claro desde el principio que Chanel es Chanel y no se ha buscado hacer algo parecido a lo que se hizo el año anterior sino que lo importante siempre ha sido ser claro con la propuesta, de buscar qué necesita esta propuesta y en eso es en lo que hemos estado trabajando.

Desde que Blanca Paloma ganara el Benidorm Fest con 'Eaea' a principios de febrero, todo el equipo se ha embarcado en una gira de promoción para la que han generado diferentes variaciones para cada actuación. Entre marzo y abril, han actuado en Lisboa, Barcelona, Tel Aviv, Madrid, Ámsterdam, Londres, París y Tenerife, y en cada una de sus actuaciones se ha presentado una versión ligeramente diferente.

¿Qué vamos a ver en Liverpool?

"La idea en la esencia de la misma, pero hemos ido mostrando diferentes matices que, de alguna manera, también dejan ver las fuentes de las que bebe 'Eaea', que tiene una base flamenca pero también tiene electrónica", nos ha explicado. Sin embargo, en Liverpool, "la esencia no se puede perder".

Paula Quintana lleva casi una década encadenando proyectos de danza sobre las tablas de los teatros. Ahora se enfrenta a un trabajo distinto, delante de las cámaras de televisión: ¿Te has encontrado muchas dificultades?

Pues hay que encontrar ese punto de equilibrio entre que lo que sucede en directo y valga, pero que también funcione para las cámaras y además cumplamos con las estrictas normas que nos marca el festival. Hay que saber jugar con los códigos que nos marca trabajar para televisión, pero la verdad lo hemos hecho con total libertad. Es genial porque hay cosas que se pueden hacer con una cámara que no se pueden hacer en directo. Por ejemplo, un primer plano de unos ojos no se puede hacer en un escenario.

¿Cómo surge la idea de los movimientos de 'Eaea'?

Llevo muchos años trabajando entre disciplinas. Es una cosa que me interesa muchísimo, investigar nuevas maneras de intentar transmitir algo a la gente. Y con este afán, he ido estudiando diferentes disciplinas, estudié arte dramático pero me he formado en danza muchísimos años. Trabajé en el mundo flamenco, tengo familia andaluza y he nacido en Canarias, con lo cual al final esta hibridación de estilos es algo en lo que yo me siento bastante cómoda. A la hora de trabajar con Blanca, ella también es así. Ella viene del flamenco, pero tiene una mentalidad y una proyección muy contemporánea de la música, la mezcla con música electrónica. Entonces, de repente, aunar todos estos estilos y poder crear algo genuino, es algo maravilloso.

¿Qué mensaje quiere transmitir Blanca Paloma en Liverpool?

Blanca me hablaba todo el rato de que ella quería recuperar su tradición, llámese abuela, yaya, Carmen, llámese flamenco o llámese como se quiera llamar. Entonces nos pusimos a trabajar en recuperar de dónde venimos y proyectarnos hacia el futuro y compartirlo. Y de la tradición y de la nana llegamos hasta las mujeres que nos cuidan y que nos llevan cuidando generación tras generación. Este movimiento que hacemos en la coreografía con las manos, los brazos, el cuerpo entero, es un mensaje de empoderamiento femenino y espiritual.

Hemos cuidado muchísimo esa energía con la que salen a escena, esa energía con la que ellas se meten en un movimiento cíclico que comparten y que luego lo lanzan hacia fuera. En la actuación se genera algo espiritual, es verdaderamente impresionante y eso, traspasa fronteras.

¿Hace mella el cansancio después de tantas semanas frenéticas?

Al equipo le ha tocado dormir poco y trabajar mucho, está siendo muy intenso, pero nosotras somos intensas (risas) y nos venimos arriba a pesar de la horas de trabajo. Las ojeras ya desaparecerán después de Liverpool.

¿Hay muchos nervios?

Hay mucha exposición y demasiado ruido mediático. Por eso cuido mucho con Blanca y con las chicas la concentración y no tanto la competición. Son solo tres minutos y quiero que disfruten de la actuación, que se emocionen y emocionen, que traspasen la pantalla, que no pase desapercibida. Lo demás ya es cuestión de gustos.

Además de Eurovisión, ¿qué otros proyectos tienes?

"Acabo de estrenar 'La Carne' en el Teatro Español de Madrid", nos cuenta entusiasmada. "La verdad es que soy muy afortunada, no paro de trabajar y además cuando lo haces un equipo que has elegido tú y en el que hay una admiración y un respeto profesional pero también personal, todo es mucho más fácil.