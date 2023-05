Hablamos sobre los secretos del vestuario de Blanca Paloma en Eurovisión con sus creadores

La fecha y la hora está grabada con letras de oro. Este sábado 13 de mayo a las 21:00 horas dará comienzo la final del Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en el Liverpool Echo Arena de Liverpool (Reino Unido), ciudad encargada de albergar el certamen de este año al no poder hacerlo Ucrania por su conflicto bélico con Rusia. Allí, como favoritas para alzarse con el puesto ganador, figuran las canciones de Finlandia con Käärijä y su Cha Cha Cha, de Suecia con Tattoo de Loreen y de Francia con Évidemment de La Zarra, entre otras. Pero, como pasara en 2022 con Chanel, la española Blanca Paloma también se ha posicionado como una de las posibles triunfadoras. Y es que su canción Eaea, un nuevo flamenco con tintes de bulería y acordes de una nana, ha conquistado a todo el mundo, como, igualmente, lo ha hecho su puesta en escena con un decorado de paneles de flecos y su vestuario, en el que destaca, un corsé escultórico y confeccionado sobre el cuerpo. Precisamente, de estos dos últimos detalles, queremos hablarte tras conversar ¡HOLA! con figurinista y estilista de RTVE Raúl Amor, parte decisiva de la imagen que la ilicitana nos dará en el festival.

A principios de febrero de este año, se celebraba la final del Benidorm Fest, certamen cuyo ganador representaría a España en Eurovisión 2023. Allí, y con unos destacados Agoney con su Quiero arde y Vicco con Nochentera, Blanca Paloma y su Eaea se alzan con la primera posición. En ese preciso momento, comienza el camino hasta Liverpool de la cantante ilicitana. Y como hiciera en costa valenciana, ha llevado hasta Reino Unido una puesta en escena y un vestuario muy similar. Tanto uno como otro, se han elaborado a través del ingenio de la diseñadora Paola de Diego que ha fusionado en su conjunto un corsé escultórico obra de Diana Botas y realizado sobre su cuerpo, un pantalón goyesco con acabado de serpiente y una banda recorriendo el brazo de la interprete para convertirla en una arquera contemporánea.

El pasado 5 de mayo, Paola de Diego publicaba en su perfil social los bocetos que adelantaban el look de Blanca Paloma en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023. Junto a ellos, desvelaba que este estilismo había sido realizado por ella y el taller de Guillermo Espinosa, además, de contar con la colaboración de la escultora Diana Botas. Además, precisaba algunos matices muy significativos de esta creación, por ejemplo, sobre su desarrollo: “el proyecto de diseño para Blanca Paloma nace y se desarrolla desde la propuesta creada para la artista en Benidorm Fest. El proyecto de diseño plantea una evolución a nivel estético y formal en cuanto a texturas, acabados y materiales, desde los conceptos creativos planteados para el tema desde el inicio. Un crecimiento estético potenciado a nivel visual desde el vestuario y junto con el resto de la propuesta artística”.

Los detalles del look de Blanca Paloma en Eurovisión 2023

En esta presentación previa del look que veremos en la final de Festival de Eurovisión 2023, Paola también matizó las características que definen este diseño: “el diseño del vestuario de Blanca Paloma trata de un conjunto de tres elementos: pantalón, corpiño y brazo. El pantalón de inspiración de corte goyesco o, más comúnmente llamado de cintura alta al estilo torero, es de cuero blanco (crudo). El diseño del mismo plantea un cruce en la cinturilla, de donde nace el corte el pantalón que genera una diagonal envolvente que se completa en el look con las otras dos piezas. El corpiño es la pieza clave del look. Se trata de una pieza escultórica, desarrollada como un metal maleado y moldeado con el volumen del cuerpo de Blanca, creando un efecto dúctil en un acabado que crea el contraste de lo imposible. Un metal moldeado, una armadura, una máscara que protege el cuerpo de nuestra heroína, nuestra arquera. Esa armadura que evoca el corazón, un estallido rojo que florece del pecho, de donde nacen las pasiones”.

¡HOLA! habla con la diseñadora Paola de Diego

Y para conocer más de cerca todo lo que represesenta el look que lucirá Blanca Paloma en la final del Eurovisión 2023, qué mejor que hablar ¡HOLA! con su creadora, Paola de Diego, más allá de este preciso adelanto que hizo a todos sus seguidores y amantes de este festival de la canción.

¿Qué busca representar el vestuario de Blanca Paloma y qué conexión tiene con su canción Eaea?

Para el desarrollo del vestuario, ha sido clave trabajar desde el inicio con las ideas que Blanca Paloma quería traer con su canción: las ancestras, el consejo de sabias con ese coro de mujeres que la rodea en escena, mujeres diversas que forman parte de un todo, que crean una potencia cuando crean comunidad y fortaleza desde la vulnerabilidad del cuerpo mostrado. El cuerpo que se coloca y se comunica, que dirige su canto como una flecha que atraviesa el espacio y el tiempo y se conecta con su alrededor gracias a ese abrazo, a ese acompañamiento de las mujeres.

¿Por qué elegir el color rojo y blanco como su seña de identidad para su paso por Eurovisión 2023?

El blanco acompaña a Blanca desde el inicio del proyecto. En la anterior edición de Benidorm Fest, con secreto de agua, el blanco fue el color que la envolvió en el vestuario y en la puesta en escena. El rojo apareció a partir del mantón de su yaya Carmen que aparece en la ya conocida imagen que acompaña el tema y que ha sido el punto de partida del mismo.

El look que veremos en Eurovisión es una reinterpretación del que llevó en Benidorm Fest. ¿Por qué continuar con esta estética y cuándo y cómo nació la idea original del look?

Continuamos la estética porque fue una apuesta que funcionó muy bien con el tema. Llegamos, todo el equipo artístico, a un punto de la puesta en escena donde conseguimos un resultado óptimo para contar lo que deseaba Blanca. Sobre la idea original, apareció la idea de la arquera muy pronto, en las primeras conversaciones. La arquera representa a la mujer hacia la que ir, sobre la que mirarse. La arquera es fuerte, decidida, tiene templanza y un punto de vista propio. Una mujer capaz de lo que se propone.

Tres son las piezas destacadas de su look, el corpiño, los pantalones y la banda que se entrelaza en el brazo. Por ejemplo, ¿qué representa el corpiño y que detalles engloba?

El corpiño es una pieza escultórica. Está hecho en un material plástico sostenible que permite modelar y moldear los volúmenes y crear texturas muy diversas en función de cómo se trabaje. Después del modelado, lleva un trabajo de pintura por capas, de transparencias, como la técnica de la acuarela para lograr el efecto metal, casi líquido que hace que el corpiño cobre vida propia. Diana Botas es una excelente escultora y artesana que posee los saberes técnicos y la mirada artística y sensible que necesitaba para la ejecución de esta pieza.

En relación al pantalón, ¿por qué elegir un diseño de estilo goyesco y por qué con ese acabado de serpiente?

La historia de la indumentaria española es muy amplia y rica. Era importante recuperar una silueta nuestra como punto de partida para poder convertirla en una pieza de nuestro presente.

Aunque pueda pasar más desapercibida, ¿cuál es el simbolismo de la banda que se entrelaza en el brazo?

La manga de cintas cruzadas también es un guiño al traje tradicional, esta vez femenino, con las cintas y los lazos que habitualmente adornan a las mujeres en los trajes de gala.

¿Por qué crees que se recordará este look en ediciones futuras?

Creo que el look será recordado por el trabajo que hemos realizado en equipo para esta puesta en escena, que forma una propuesta indisoluble donde cada una hemos trabajado con las ideas de las otras para sumar y logar una ejecución propia.

¿Qué ha supuesto para ti vestir a Blanca Paloma?

Un encuentro con una artista que entiende el trabajo en equipo para poder engrandecer su trabajo y su visión sobre la música. Y ver qué otras formas diferentes de trabajar en espacios como Eurovisión son posibles. La verdad es que ha sido un placer y una experiencia muy especial trabajar con ella y con todo el equipo artístico y técnico estos meses.

Los simbolismos del universo de Blanca Paloma, según su estilista

En este proceso creativo también ha tenido mucho que ver Raúl Amor, figurinista y estilista de RTVE que ha trabado codo con codo con Blanca Paloma en su camino a Eurovisión. Con él, ¡HOLA! ha hablado y estos son los secretos que nos ha desvelado.

¿Por qué has elegido a Paula de Diego para elaborar el vestuario?

Blanca Paloma lleva dos años presentándose al Benidor Fest y luchando por estar donde ha llegado y no es lo mismo apoyar a un artista cuando ya tiene un nombre y una proyección que trabajar con ella cuando es más desconocida y una promesa. Blanca tenía un equipo que apuesta mucho por ella y ha estado con ella casi dos años. Ya son casi como familia. Yo tenía que tomar una decisión y hablé con Blanca y ella me dijo que quería mantener a Paola y me pareció muy buena idea, pues las propuestas que hizo esta para las dos actuaciones de Benidorm Fest me parecieron muy buenas y elaboradas. Viene del mundo del teatro y tiene se punto de dramaturgia en el vestuario, de contar una historia con el vestuario. Creo que ha sido un acierto total elegirla.

¿Qué mensaje se quiere transmitir con su look?

El mensaje que se quiere transmitir con el vestuario es el mismo que en el Benidorm Fest: mantener la esencia de ese personaje creado de la arquera, protectora, luchadora, la mujer empoderada, valiente, fuerte… Lo único que lo hemos transformado para llevarlo al escenario de Eurovisión. Más luxury o, podríamos decir, ‘más’ en general.

¿Cuál es la coordinación de su look con la escenografía?

El look se funde con la escenografía mediante el lenguaje del color. Estamos usando el crudo, casi blanco (pero queda mejor en pantalla), que es el color de la luz, la pureza, el bien. En el yin y el yang el blanco es el bien, por ejemplo. Y lo mismo pasa en casi todas las mitologías. Y el granate de los flecos que recuerdan a su yaya Carmen y se convierte en un gran círculo protector donde ella se encierra y se protege antes de salir al exterior.

¿Qué acogida internacional ha tenido su look?

Están habiendo muy buenas reacciones internacionales tanto del look de la actuación como de todo el trabajo hecho en todas las preparties y apariciones. Se comenta siempre que está increíble, que sus looks son brutales y que va impecable.

¿Qué representan los looks de Paola de Diego de las bailarinas y palmeras que le rodean?

Las mujeres que le rodean van del color del mantón. Ellas mismas son el mantón, que cuando sale del círculo de flecos, la acompañan y siguen protegiendo, aplaudiendo y empoderando.

¿Se pensó en algún momento llevar un look muy diferente al del Benidorm Fest?

Desde el principio, se pensó que fuera una evolución, un 2.0, del vestuario del Benidorm Fest. Pero no se pensó en cambiarlo porque funcionó muy bien. Ten en cuenta que ese vestuario se llevaba un año gestando hasta que se vio en Benidorm. Ya estaba el trabajo realizado, solo había que pulirlo y darle brillo. Paola ya había hecho el trabajo. Era absurdo empezar de cero. ¿Para qué si ese cuerpo y esa base es lo que le da la esencia?

Un complemento que también llama la atención de su look son sus botas, ¿de dónde son?

Son de la firma española Bershka. Son muy altas y ella se siente muy segura allí arriba. Y, además, tienen mucha base. Probamos otro tipo de calzado, pero tenía que pisar fuerte, subir a ese mini escenario al que termina. No queríamos malas jugadas ni inseguridades. Y ella está muy acostumbrada a llevar ese tipo de calzado y funciona con el resto del look.

¿Pasará a la historia como icónico este look?

Se mezclan varias disciplinas en este vestuario. El corsé se convierte en una escultura y deja de ser una pieza textil. Es como una armardura, es un músculo, es el corazón, es frágil por la textura y la suavidad de las formas, pero es dura por el material. Y representa esa dualidad de la protección frente a la vulnerabilidad, de lo duro frente a lo blando, de la luz frente a la oscuridad. Es una pieza que es muy icónica y será muy recordada.