Blanca Paloma: te contamos quiénes son los diseñadores de los vestidos que lucirá en Eurovisión

El próximo día 3 de mayo Blanca Paloma y todo su equipo ponen rumbo a Liverpool para comenzar todos los preparativos para su actuación en Eurovisión 2023. Tras su despedida en Madrid, cita que no quisieron perderse sus padres y sus compañeros del Benidorm Fest, la cantante tiene todo preparado para deslumbrar a Europa gracias a su espectacular voz, su emotiva y mágica canción Eaea, y sus espectaculares looks.

Con todo milimetrado y un trabajo impoluto que se lleva realizando desde hace semanas, nuestra representante para la 67ª edición del concurso de la canción llevará dos espectaculares vestidos que no dejarán a nadie indiferente. Tal y como ha podido saber ¡HOLA!, la artista ha vuelto a ponerse en manos de la diseñadora de Guadalajara, Paola de Diego, que también es escenógrafa desde hace más de una década, para el traje que lucirá sobre el escenario.

Descubrimos a Blanca Paloma, la representante de españa en Eurovisión: sus sueños, sus raíces familiares y su encuentro con los reyes

Blanca Paloma, que ha actuado en siete países europeos diferentes en su Eaea Tour demostrando su poderío y versatilidad, interpretará su tema con un vestido muy parecido al que llevó en el Benidorm Fest, "una reinterpretación 2.0" que "no solo está realizada en tela", en la que "no hay plumas" y la que "confluyen más de una disciplina artística". Pero ese traje no será el único que deje boquiabierto a todos los eurofans. La artista caminará por la alfombra roja de Liverpool con un vestido de cuatro piezas hecho por tres diseñadores: Raúl Amor (encargado de los estilismos de nuestras representantes desde hace años y con una larga trayectoria en cine, televisión y teatro), Lucía Cano, colaboradora habitual en los estilismos de TVE, y AnmarGo, que fue la creadora del vesturario de Ruth Lorenzo en 2014. "En este vestido tampoco hay plumas. Es una obra de arte", ha desvelado la fuente a ¡HOLA!.

Blanca Paloma, una de las favoritas de Eurovisión 2023

La cantante, que también llevará algunos complementos diseñados exclusivamente para ella durante su actuación y en la red carpet, se encuentra entre las favoritas para alzarse con la victoria en Eurovisión, aunque por delante de ella tiene a cuatro países que también luchan por el triunfo. En lo más alto del ranking se encuentra la ganadora del micrófono de cristal en Bakú 2012, Loreen, con su espectacular puesta en escena y su tema Tattoo. Le sigue su vecino, el finlandés Käärijä y su pegadizo Cha Cha Cha; el bronce sería, según las apuestas, para el dúo ucraniano TVORCHI y su Heart of Steel, y un puesto por encimaa de España estaría la propuesta francesa de La Zarra y su Évidemment.

De su relación de ‘ensueños’ con Rosalía a sus planes tras Eurovisión: hablamos con Blanca Paloma a escasas semanas del Festival

La cuenta atrás ya ha comenzado y el equipo de TVE trabaja a contrarreloj, sin perder de vista el escenario, trabajando todos juntos para que la actuación quede perfecta y el vestuario deslumbre. Son días de mucho esfuerzo, agotadores, pero que seguro darán sus frutos en Liverpool. De hecho, Blanca Paloma y sus tres bailarinas, Angélica Moyano, Paloma Scharfhausen y Paula Valbuena; y sus dos palmeras, Desiré Paredes y Saray Frutos, llevan un par de semanas ensayando en Prado del Rey (Madrid) ultimando los detalles de la escenografía, los cambios de plano y los movimientos de las cámaras.